V Srbiji se je prevrnil vagon z amonijakom, v bolnišnici že petdeset ljudi

Nesreča se je zgodila okoli 17.30 nedaleč od Pirota v Srbiji, ko se je prevrnil železniški vagon s plinom amonijak, poroča Nova.rs.

"Okoli 17.30 je na odseku železniške proge od Pirota do vasi Staničenje pri Sopotskem hanu iztiril vagon tovornega vlaka, ki je prevažal plin amonijak, zaradi česar je začel uhajati plin in s tem velike koncentracije v ozračje," so sporočili z srbskega notranjega ministrstva.

Oblasti pozivajo občane, ki živijo v bližini, naj ne zapuščajo svojih domov. Blic še poroča, da je vseh šest oseb v bolnišnici v Nišu v stabilnem stanju. Vsi so državljani Srbije.

Policija je v bližini kraja nesreče zaprla cesto. Prekinjen je tudi železniški promet. "Gre za tovorni vlak, ki dnevno vozi po tem odseku in prevaža surovine iz Bolgarije v Prahovo in Šabac. V tovorni kompoziciji je bilo 20 vagonov cistern, ki so v lasti podjetja Elixir," so v sporočilu za javnost sporočili iz Železniškega prometa Srbija Cargo, poroča Kurir.