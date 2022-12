Železničarji v Veliki Britaniji podaljšali stavko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več tisoč ljudi v Veliki Britaniji, ki so dan po božiču načrtovali potovanje z vlakom, bo zaradi železničarske stavke v ponedeljek prisiljenih spremeniti načrte, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Dan po božiču, 26. decembra, ko Britanci praznujejo t.i. boxing day, običajno obratuje več sto vlakov.

All Boxing Day trains cancelled due to strike https://t.co/GQ9wZU4zwl — The Independent (@Independent) December 25, 2022

Operater železniškega omrežja Network Rail pa je danes sporočil, da bodo britanske železnice ostale zaprte tudi v ponedeljek, že drugi dan zapored zaradi stavke zaposlenih, ki so člani sindikata železnic, pomorstva in prometa (RMT).

Dodali so, da so bili potniki pred tednom dni opozorjeni na posledice stavke.

Vlaki, ki omogočajo povezavo z letališči, kot sta Heathrow Express in Stansted Express, so sicer dan po božiču običajno med najbolj priljubljenimi. Potniki letalskih prevoznikov bodo tako prisiljeni poiskati druge načine prihoda na letališča in odhode z njih.

Zaradi stavke sindikata RMT pa ne bo mogoče opraviti niti številnih drugih načrtovanih prevozov, še navaja dpa.

Dan po božiču na Otoku in v nekaterih drugih državah Commonwealtha praznujejo t.i. boxing day. Za Britance je to dela prost dan, znan predvsem po množičnem nakupovanju, saj se na ta dan začenjajo velike pobožične razprodaje.