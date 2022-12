Prizori opustošenja: ko vlak trči v 40-metrski betonski nosilec #foto

Do nesreče je prišlo pri mestu Collegdale blizu Chattanooge v zvezni državi Tennessee in sicer na enem izmed prečkanj ceste z železniškimi tiri. Na njih je obstal voznik tovornjaka, ki je prevažal velik betonski nosilec. Ta je bil dolg kar 40 metrov. Ko se je vlak začel približevati, se tovornjak - ta je stal pred rdečo lučjo ne semaforju - ni mogel umakniti s tirov.

Chattanooga Fire is assisting with a train derailment in Collegedale. It happened Tues afternoon (12/20/22) at Apison Pike & University Dr. Chattanooga companies on scene: Battalion Chief for District 1, Battalion Chief for District 2, Special Operations Division, CFD Hazmat Team pic.twitter.com/yFWcgbwbBX

Prišlo je do silovitega trčenja, ki nazorno pokaže, kako velika masa se sprosti ob takih trkih in zaradi nje se tudi vlak v podobnih primerih ne more pravočasno zaustaviti.

Iztirila je lokomotiva družbe Norfolk Southern Railroad, z njo pa še deset vagonov. Kljub velikemu opustošenju ni bilo žrtev, dva delavca železniškega prevoznika sta imela le lažje poškodbe.

Earlier today, a train hit a bridge beam that was en route to the SR 317 reconstruction project, resulting in a derailment near the intersection of Apison Pike & University Drive. Both roads are closed in this area. Consider an alternate route. This will be a lengthy closure. pic.twitter.com/ipNcR2o8YG