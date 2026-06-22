Hud udarec za desnico?

Britanski premier Keir Starmer je napovedal svoj odstop. 63-letni laburistični politik se tako umika vse večjemu pritisku znotraj lastne stranke, ki se krepi že mesece. Njegov največji tekmec odločno koraka proti Downing Streetu. To je Andy Burnham, prav tako laburistični politik, ki je znan po vzdevku Kralj Severa. Politično za razliko od Starmerja priprada levemu krilu stranke.

Dozdajšnji župan Manchestra Andy Burnham je pred dnevi na nadomestnih volitvah v volilnem okraju Makerfield prepričljivo zmagal in se znova vrnil v parlament (poslanec je bil že med letoma 2001 in 2017).

Za Starmerja je bila usodna Burnhamova zmaga

Z Burnhamovo vrnitvijo v britanski parlament se je povečal pritisk na osebno vsem manj priljubljenega britanskega premierja Keira Starmerja.

Burnham je v ponedeljek popoldne potrdil, da je pripravljen prevzeti vodstvo stranke in s tem tudi države. 56-letni Kralj Severa, kot Burnhama pogosto imenujejo, velja za favorita zmerne levice stranke.

Rešitelj laburistov?

Ministri in poslanci so večkrat jasno povedali, da je praktično edini, ki lahko reši stranko in se upre desničarskim populistom Reformne stranke, ki jo vodi Nigel Farage, piše nemški medij Focus.

Foto: Guliverimage

Če bi Burnham Starmerja zamenjal na mestu vodje stranke, bi po nepisanih britanskih pravilih prevzel tudi funkcijo predsednika vlade.

Nekdanji minister, ki se razočaren vrne v Manchester

Burnham že ima vladne izkušnje. Med letoma 2007 in 2010 je imel več funkcij v kabinetu takratnega premierja Gordona Browna, nazadnje kot minister za zdravje. Kot župan Manchestra si je Burnham prislužil človeka dejanj.

Pred skoraj desetimi leti je po neuspešnem poskusu, da bi prevzel vodstvo stranke, obrnil hrbet britanskemu parlament in se posvetil lokalni politiki.

Vodja upora levice proti "desnemu" Starmerju?

Lansko jesen je Burnham znotraj stranke ustanovil frakcijo, ki si je zadala cilj, da se upre premiku stranke na desno pod vodstvom Starmerja. Če bo Burnham dejansko postal britanski premier, bo kmalu postalo jasno, ali lahko resnično reši stranko, ki se bori za preživetje. To je ogromna naloga.

Foto: Guliverimage

Laburisti so že mesece v zgodovinski krizi. Na nedavnih lokalnih in regionalnih volitvah v Angliji, na Škotskem in v Walesu je stranka doživela močan poraz v korist stranke Reform UK.

Bo Burnham zlahka postal novi vodja laburistov?

Izvolitev novega vodje laburistov ne bi bila stvar nekaj dni, temveč bi sledila strukturiranemu procesu, ki bi se lahko vlekel tedne ali mesece. To pa velja le, dokler bi poleg Burnhama obstajali dejanski tekmeci za vodstvo stranke.

Sicer bi lahko bil izvoljen za vodjo stranke in nato za predsednika vlade brez dolgotrajnega postopka. Ker je veliki favorit, se ta scenarij zdi precej verjeten. Opazovalci ugibajo, da bi potencialne tekmece od kandidature verjetno odvrnila obljuba o sedežu v ​​kabinetu, še piše Focus.