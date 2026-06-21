Ameriški predsednik Donald Trump je danes izjavil, da bo britanski premier Keir Starmer, ki se je po poraznem rezultatu svojih laburistov na lokalnih in regionalnih volitvah znašel pod pritiskom, ki se v zadnjih dneh le še krepi, odstopil. Kot je dejal, je Starmerju namreč spodletelo na dveh pomembnih področjih, pri migracijah in energetiki.

"Keir Starmer bo odstopil s položaja predsednika vlade Združenega kraljestva. Na dveh zelo pomembnih področjih - PRISELJEVANJU IN ENERGIJI (ODPRITE NAFTO V SEVERNEM MORJU!) - mu je popolnoma spodletelo. Želim mu vse dobro," je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump.

Podrobnosti ni podal, po poročanju tujih tiskovnih agencij pa je ameriški predsednik pri napovedi sledil medijem, ki trdijo, da bi britanski premier lahko odstopil že v ponedeljek.

Donald Trump in Keir Starmer. Foto: Reuters

Vse glasnejša namigovanja in pozivi, da se bo Starmer poslovil

Naj pripravi načrt za svoj odhod s položaja, je več ministrov Starmerja pozvalo že minuli mesec, po poraznem rezultatu laburistov na lokalnih in regionalnih volitvah. Pozive je dodatno okrepila prepričljiva zmaga njegovega najverjetnejšega izzivalca za vodenje laburistične stranke Andyja Burnhama na nadomestnih volitvah za poslanski sedež minuli teden.

Tudi mnogi poslanci, ki so donedavnega še nasprotovali pozivom k novemu postopku izbora vodje stranke, naj bi si premislili.

Keir Starmer, ki je doslej zavračal pozive k odstopu in vztraja, da se je pripravljen pomeriti z morebitnimi izzivalci, naj bi v petek precej časa namenil telefonskim pogovorom z vladnimi ministri, da bi ugotovil, kolikšno podporo uživa med njimi. Nekateri naj bi mu dejali, da bi moral predstaviti časovnico za svoj odhod.