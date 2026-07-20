Novi britanski premier Andy Burnham je danes začel imenovati ministre svoje vlade, poročajo tuje tiskovne agencije in britanski BBC. Burnham je prav tako opravil že prve telefonske klice, in sicer je govoril s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, predsednico Evropske komisije Uruslo von der Leyen in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Potem ko mu je britanski kralj Karel III. danes v Buckinghamski palači poveril oblikovanje nove vlade, je Burnham začel sestavljati svoj kabinet. Po poročanju britanskega BBC je ministrstvo za finance nepričakovano zaupal Johnu Healeyju, ki je 11. junija protestno odstopil z mesta ministra za obrambo v vladi Keirja Starmerja zaradi spora glede višine obrambnih izdatkov Velike Britanije. Healey bo nadomestil dosedanjo finančno ministrico Rachel Reeves.

Ministrstva za zunanje zadeve v Burnhamovi vladi ne bo vodila dosedanja Yvette Cooper, temveč dosedanji minister za energetiko Ed Miliband. Na čelu notranjega ministrstva ostaja dosedanja ministrica Shabana Mahmood.

56-letni Burnham, sicer do pred kratkim župan Manchestra, je potem, ko se je danes vselil v rezidenco predsednika vlade na Downing Streetu 10, opravil tudi že prve telefonske pogovore. Po navedbah BBC je najprej govoril z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.

V pogovoru s Trumpom je izrazil upanje, da mu bo ob enem prihodnjih obiskov lahko pokazal, kaj vse ima ponuditi Manchester, so v izjavi sporočili iz Downing Streeta. Ob tem so dodali, da je Burnham "poudaril svojo zavezanost obrambi in varnosti" in zagotovil, da je varnost Velike Britanije in njenih zaveznic na vrhu njegovih prioritet. Trump pa ga je seznanil s trenutno situacijo na Bližnjem vzhodu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na družbenem omrežju X danes zapisala, da je imela zelo dober prvi pogovor z novim britanskim premierjem. "Oba sva zavezana temu, da se EU in Združeno kraljestvo še bolj zbližata," je med drugim izpostavila. Dodala je, da si bodo skupaj prizadevali za uspešen vrh EU-Velika Britanija, ki bi prinesel koristi "našim podjetjem, mladim in naši skupni varnosti".

"Prav tako bomo nadaljevali odlično sodelovanje v podporo Ukrajini," je še zapisala predsednica komisije, ki je prepričana, da je Evropa močnejša, ko EU in Velika Britanija delujeta z roko v roki.

Po poročanju dpa je Burnham govoril tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Pred tem je novi britanski premier zagotovil, da ima Ukrajina, ki je že več kot štiri leta v vojni z Rusijo, še vedno 100-odstotno podporo Velike Britanije.

Zelenski je v objavi na omrežju X po pogovoru zapisal, da sta "Ukrajina in Združeno kraljestvo zgradila najmočnejše partnerstvo v zgodovini odnosov med državama in zagotovo si bomo prizadevali za njegovo nadaljnjo širitev". Dogovorila sta se tudi, da se bosta na srečanju v bližnji prihodnosti pogovarjala o bodočem sodelovanju.