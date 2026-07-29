V svetu nogometa in širše se danes vrstijo ostre obsodbe na torkov predlog Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki namerava prodati 20-odstotni delež pri trženju komercialnih pravic za svetovna prvenstva. Do načrta je bilo kritičnih več nogometnih zvez in Združenje nogometnih navijačev kot tudi Evropska komisija in britanski premier Andy Burnham. Širijo se govorice, da bodo imele članice Evropske nogometne zveze (Uefa) nujno virtualno srečanje, na katerem bodo razpravljale o tem, kako se učinkovito zoperstaviti načrtovani "prodaji nogometa" s strani Fife. Sky News poroča celo o tem, da Uefa razmišlja o najbolj skrajnem ukrepu, to pa je grožnja z bojkotom svetovnega prvenstva! To bi dodobra osiromašilo največja tekmovanja, saj najvišja mesta praviloma osvajajo članice evropske nogometne družine.

Današnje kritike prihajajo na račun torkovega predloga Fife, da bi zasebnim vlagateljem prodala približno 20-odstotni delež pri trženju komercialnih pravic za svetovna prvenstva. Načrt bi moral sicer odobriti še 38-članski svet Fife in večina njenih 211 članic.

Evropska nogometna zveza (Uefa), ki jo vodi Slovenec Aleksander Čeferin, se je že v torek ostro odzvala na predlog, danes so po njenem vzoru kritike Fife in njenega predsednika Giannija Infantina prihajale še od mnogih druge nogometnih zvez ter tudi iz širšega nogometnega sveta.

"Razumemo, da med evropskimi državami obstaja pripravljenost na skrajen ukrep, če Infantino ne bo popustil. Skrajen ukrep bi bil grožnja z bojkotom svetovnega prvenstva. Naslednje svetovno prvenstvo bo turnir za ženske, ki bo prihodnje leto v Braziliji," poroča britanska mreža Sky.

"Nihče nima pravice prodajati našega športa"

Joseph Blatter je bil v preteklosti dolgo predsednik Fife. Foto: AP / Guliverimage Nekdanji predsednik Fife Sepp Blatter, ki ga je leta 2015 nasledil Infantino, je dejal, da so tesni odnosi med Infantinom in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom dosegli "finančno razsežnost, ki nogometu zelo škoduje". "Nihče nima pravice prodajati našega športa," je zapisal na omrežju X.

Angleška nogometna zveza (FA) je izrazila zaskrbljenost nad načrtom ter zaradi pomanjkanja ustreznih postopkov in upravljanja pri odločitvi. "O predlogu sploh nismo bili obveščeni in nimamo nobenih konkretnih podrobnosti, vključno s tem, kaj dejansko vključuje in kakšni pogoji so z njim povezani. Glede na omejene informacije smo globoko zaskrbljeni zaradi pomanjkanja ustreznih postopkov (...) ter zaradi očitnih vsebinskih vidikov in načel, ki so s tem povezani".

Predsednik Francoske nogometne zveze (FFF) Philippe Diallo je medtem dejal, da predlog vzbuja "veliko vprašanj", predsednik španske zveze Javier Tebas pa je sporočil, da "tekmovalne in komercialne pravice Fife niso osebna last Infantina". "Kdor brez preglednosti meša politiko, disciplino, denar in moč, ni primeren za vodenje česarkoli. Infatino ni rešitev za težave pri upravljanju Fife," je dodal.

Watzke: Odkrit napad na nogomet

Hans-Joachim Watzke je prepričan, da je Fifa prekoračila mejo dovoljenega. Foto: Guliverimage Podpredsednik Nemške nogometne zveze (DFB) Hans-Joachim Watzke je predlog označil za "odkrit napad na nogomet". "Mnogi v evropskem nogometu vidijo načrte Fife kot napad na nogomet. S tem je meja prekoračena. Med članicami (Uefe) obstaja široko soglasje glede tega, kar kažejo številni pogovori, tudi s predsednikom Čeferinom," je pojasnil.

Nogometna zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf) je sporočila, da je "globoko zaskrbljena zaradi pomanjkanja pravičnega postopka" pri predlogu. "Delimo razočaranost z mnogimi v naši regiji in svetu športa, da so bili tako podrobni podatki pripravljeni in objavljeni javno, še preden je prišlo do kakršnekoli razprave z ustreznimi upravnimi organi in zainteresiranimi stranmi." Podobno razočaranje je izrazila tudi Azijska nogometna zveza (AFC).

Združenje nogometnih navijačev je načrt označilo za "novo dno" Fife. "Kot mnogi drugi v svetu nogometa smo tudi mi ogorčeni. Podrobnosti bomo preučili, ko bodo znane, vendar bomo kot navijači storili vse, kar je v naši moči, da se upremo dolgemu nizu odločitev, ki resno ogrožajo prihodnost nogometa zaradi kratkoročnih komercialnih koristi," so zapisali.

Britanski premier: Svetovno prvenstvo ni produkt

Svoje mnenje glede pereče teme je izrazil tudi britanski premier Andy Burnham. Foto: Reuters Ostro se je odzval tudi evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost, mladino, kulturo in šport Glenn Micallef in Fifo opozoril, naj "drži roke stran od našega športa". "Stalna komercializacija nogometa je postala uničujoča. Komercialni uspeh bi moral okrepiti nogomet, ne pa ga uničiti," je zapisal na omrežju X.

Dodal je, da predlog sproža "pomembna vprašanja v zvezi s konkurenčnim pravom" in opozoril, da najvišje sodišče EU priznava, da športna pravila sodijo v okviru prava unije, kadar imajo "gospodarske učinke", zato je napovedal, da bo EU te načrte natančno preučila v okviru svojih pristojnosti.

Novi britanski premier Andy Burnham, sicer navijač angleškega prvoligaša Evertona, je bil prav tako kritičen. "Nogomet ne pripada vlagateljem. Pripada ljudem, ki napolnijo tribune in ki teden za tednom ne glede na vreme stojijo ob igrišču. Svetovno prvenstvo ni produkt. Je največje tekmovanje v svetu športa in nikoli ni bilo v lasti nikogar, da bi ga lahko prodajal."