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Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
10.45

Osveženo pred

40 minut

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Natisni članek
Keir Starmer

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 10.45

40 minut

Britanski premier Keir Starmer napovedal odstop s položaja in s čela laburistične stranke

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Keir Starmer | Keira Starmerja bo po poročanju britanskega BBC na položaju najverjetneje nasledil 56-letni Andy Burnham. | Foto Reuters

Keira Starmerja bo po poročanju britanskega BBC na položaju najverjetneje nasledil 56-letni Andy Burnham.

Foto: Reuters

Britanski premier Keir Starmer je danes napovedal odstop s položaja predsednika britanske vlade in vodje laburistične stranke. S tem se je 63-letni politik uklonil pritiskom znotraj lastne stranke, ki so se še okrepili po poraznem rezultatu laburistov na majskih lokalnih in regionalnih volitvah.

Kot je v današnjem nagovoru pred premiersko rezidenco na Downing Streetu dejal Starmer, je vsako odločitev kot predsednik vlade sprejel s ciljem, da "na prvo mesto postavi državo, ki jo ljubi".

"Obnovil sem zaupanje v gospodarstvo, obrambo in nacionalno varnost," je med drugim povedal.

Starmerja bo po poročanju britanskega BBC na položaju najverjetneje nasledil 56-letni Andy Burnham, izkušeni laburistični politik in župan Manchestra, ki je zmagal na četrtkovih volitvah za nadomestnega poslanca v volilnem okraju Makerfield.

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