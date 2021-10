Hrvaška zaostruje nadzor nad ukrepi, številke se višajo

Božinović je stopil pred novinarje po današnjem srečanju članov nacionalnega štaba civilne zaščite s predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem. Analizirali so epidemiološko stanje v državi, kjer se zvišuje število na novo okuženih ter posledično obolelih za covid-19, je dejal Božinović, ki je tudi šef nacionalnega štaba civilne zaščite.

Pot iz krize: kombinacija spoštovanja ukrepov in cepljenja

Govorili so tudi o tem, da bi obvezno uporabo covidnih potrdil dodatno razširili, a so sklenili, da bodo okrepili nadzor nad izvajanjem obstoječih epidemioloških ukrepov, predvsem uporabe mask v zaprtih prostorih. Pot iz zdravstvene krize zaradi epidemije covid-19 bi po njegovem lahko bila kombinacija spoštovanja ukrepov in cepljenja proti covid-19.

Potrdil je, da bodo nadaljevali pogovore glede na dejstvo, da približno četrtina vseh na novo okuženih prihaja iz izobraževalnega sistema. Napovedal je možnost, da bodo podaljšali šolske počitnice po dnevu spomina na mrtve do konca tedna, kar pomeni, da otroci ne bodo hodili k pouku skoraj deset dni.

Velik del novih okužb predstavljajo otroci

Županijski štab civilne zaščite v hrvaški Istri je napovedal, da bodo v torek obravnavali možnost, da bi vsi učenci prva dva tedna v novembru znova spremljali pouk na daljavo. Menijo, da bi na ta način lahko zaustavili širjenje okužb. Kot poroča Glas Istre na svoji spletni strani, v istrski županiji šolski otroci vsak dan predstavljajo med 40 in 60 odstotki na novo okuženih.

Velik porast novih okužb glede na pretekli teden

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah po 2.789 testih zabeležili 680 novih primerov okužbe, kar je več kot dvakrat toliko kot prejšnji ponedeljek, ko so imeli 319 novih okužb. V ponedeljek, 11. oktobra, je bilo 170 novih okužb. Prejšnji teden so od srede do sobote vsak dan potrdili več kot tri tisoč novih okužb, največ v soboto, in sicer 3.585, kar je tudi največje dnevno število na novo okuženih v tem letu. Današnje številke so nižje, ker ob koncih tedna ne testirajo tako množično kot ob delovnikih.

Med okuženimi je tudi hrvaški minister za delo, pokojninski sistem, družino in socialne politike Josip Aladrović, ki je to potrdil na svojem profilu na Facebooku.

V minulih 24 urah je na Hrvaškem umrlo še 22 covidnih bolnikov. Od 25. februarja lani je v sosednji državi umrlo 9.060 bolnikov s covidom. Do nedelje zvečer je bilo proti covid-19 polno cepljenih 52,5 odstotka odraslih prebivalcev, je danes objavil nacionalni štab civilne zaščite.