Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sosedje Hrvati so v zadnjih 24 urah našteli 275 novih primerov okužb z novim koronavirusom.

Pri 1.718 testiranih je bilo v zadnjih 24 urah 275 pozitivnih, pri čemer je aktivno obolelih za boleznijo covid-19 je v državi trenutno 2.203.

Največ okužb so v preteklih 24 urah zabeležili v Splitsko-dalmatinski županiji, ponovno sledi prestolnica s 53 primeri.

Novi koronavirus se je razširil tudi v splitski bolnišnici KBC Split (Klinički bolnički centar Split), kjer je zbolelo devet zaposlenih, pet zdravnikov in štiri medicinske sestre. Vsi imajo po poročanju portala Index.hr blage simptome in so se po vsej verjetnosti okužili izven delovnega mesta.

Nacionalni štab je na predlog lokalnih štabov na območju splitsko-dalmatinske županije zato danes napovedal nove ukrepe za zajezitev širjenja okužb, ki bodo veljali od ponedeljka, in sicer za 14 dni. Na porokah bo lahko največ 50 ljudi, druga zasebna praznovanja pa bodo lahko samo v krogu družine z največ 20 ljudmi. V barih in lokalih bodo lahko gostom stregli samo na odprtih prostorih, kot so terase. Na pogrebih bo lahko največ 50 ljudi, piše STA.

Foto: Reuters

Turisti množično zapuščajo Hrvaško, tudi Slovenci

Zaradi velikega porasta okužb v tej državi je Velika Britanija v četrtek uvrstila Hrvaško na rdeči seznam. Podobno so storili tudi v Nemčiji, kjer je nemški inštitut za nevarni območji razglasil Šibeniško-kninsko in Splitsko-dalmatinsko županijo. Prav zato turisti množično zapuščajo državo.

Kot je včeraj poročal portal Index.hr, je bilo že včeraj 20 tisoč turistov manj kot dan prej, od tega je Hrvaško že zapustilo okoli štiri tisoč Nemcev in 4.354 slovenskih državljanov. Kot poročajo hrvaški mediji, bo množično zapuščanje države pomenilo hud udarec za konec hrvaške turistične sezone, še posebej zato, ker so bili slovenski gostje to sezono med najštevilčnejšimi.

Ker je tudi Slovenija Hrvaško v petek od polnoči uvrstila na rdeči seznam, imajo dopustniki do ponedeljka čas, da se vrnejo v Slovenijo, sicer bodo morali ob vrnitvi v 14-dnevno karanteno. Ponekod na meji s Hrvaško sicer nastajajo daljše čakalne dobe, ki pa kljub uvrstitvi Hrvaške na rdeči seznam za avgustovski vikend niso neobičajno dolge.

Večji promet tako pričakujejo danes popoldne in jutri. Več o stanju na mejnih prehodih si preberite TUKAJ.

Preverite tudi: