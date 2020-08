Bolnika s koronavirusom odkrili na splošnem oddelku bolnišnice

Bolnik, pri katerem so potrdili okužbo z novim koronavirusom, bo zdravljenje nadaljeval v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, so danes sporočili iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, piše STA.

Ob tem iz bolnišnice pozivajo tako bolnike kot ostale obiskovalce bolnišnice, da se držijo predpisanega hišnega reda, upoštevajo navodila osebja in podajajo resnične podatke o svojem zdravstvenem stanju, kontaktih in gibanju.

"Le tako lahko zagotavljamo varnost in zdravje vseh v bolnišnici, vključno z zaposlenimi - s tem omogočamo tudi nemoteno izvajanje vseh ostalih zdravstvenih storitev," so še dejali.

Na Koroškem v zadnjih 14 dneh sicer potrdili 11 primerov okužbe

Na Koroškem so po zadnjih podatkih sledilnika za covid-19, ki zajemajo podatke do vključno srede, v zadnjih 14 dneh potrdili 11 primerov okužbe z novim koronavirusom, toliko je torej v regiji trenutno aktivnih okužb.

Od tega so največ okužb potrdili v Slovenj Gradcu, in sicer štiri, sledijo Prevalje s tremi primeri, Ravne na Koroškem z dvema, po enega pa so potrdili na Muti in v Mislinji, še piše STA.