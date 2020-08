V Sloveniji so v sredo opravili 1.168 testov na novi koronavirus in potrdili 43 okužb. Umrl ni noben bolnik z boleznijo covid-19. Na zdravljenju v bolnišnicah je 17 bolnikov, od tega sta dva na intenzivni negi, kažejo podatki, ki jih je objavila vlada. Iz bolnišnic v domačo oskrbo so odpustili tri bolnike.

Toliko okuženih (43) smo v Sloveniji nazadnje potrdili 3. aprila, le mesec dni po potrditvi prvega primera.

V Sloveniji je trenutno aktivno okuženih 313 ljudi. Od začetka epidemije je bila okužba z novim koronavirusom potrjena pri 2.536 ljudeh, umrlo pa je 129 bolnikov z boleznijo covid-19.

Največ novih okužb so potrdili v Ljubljani

V sredo so največ novih okužb potrdili v Ljubljani (deset), po štiri v Celju in Tržiču, tri v Črnomlju, Šentjurju in Ilirski Bistrici. Po eno okužbo so včeraj potrdili v naslednjih občinah: Novo mesto, Maribor, Lukovica, Domžale, Ig, Medvode, Metlika, Rečica ob Savinji, Zagorje ob Savi, Zreče, Ankaran, Ljubno, Miren - Kostanjevica, Mirna, Radeče in Štore, kažejo podatki sledilnika covid-19.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 19. 8. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 1168

- Št. pozitivnih: 43

- Št. hospitaliziranih: 17

- Št. oseb na intenzivni negi: 2

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 3

- Število umrlih: 0 pic.twitter.com/HRwC566yKU — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) August 20, 2020

V torek so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 37 ljudeh, dan prej pri 27, v nedeljo pri 13 in v soboto pri 15.

Vse več okužb uvoženih

Zadnjih nekaj tednov povečano število okužb potrdimo tudi na račun vnosov iz Hrvaške. V preteklem tednu (od 10. do 16. avgusta) smo na primer v Sloveniji potrdili 174 primerov okužbe. Od tega je bilo 80 primerov uvoženih iz tujine, največ iz Hrvaške – 64.

Gre večinoma za mlade ljudi, ki so se pri sosedih udeleževali zabav v klubih. Ti imajo večinoma blage simptome ali pa jih nimajo, lahko pa okužijo ranljive skupine, starejše in imunsko oslabljene, ki so bolj dovzetni za zaplete pri prebolevanju.

Hrvaška na rdečem seznamu

Slovenska vlada bo danes Hrvaško umestila na rdeči seznam, saj pri naših sosedih opažajo velik porast novih okužb. Karantena bo začela veljati v petek ob polnoči. Kdorkoli bo želel iti na dopust in bo od petka zjutraj odpotoval na Hrvaško, mora vedeti, da njega in člane njegove družine čaka 14-dnevna karantena ob vrnitvi. Tisti, ki so že tam, bodo imeli do konca tedna čas za vrnitev v Slovenijo brez omejitev.