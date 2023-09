Hrvaška se oborožuje: Plenković obljublja najmočnejše vojno letalstvo v tem delu Evrope

Plenković je poudaril, da tako močnega, sodobnega in sposobnega vojaškega letalstva "v tem delu Evrope, med Nemčijo in Grčijo, ne bo imel praktično nihče".

"Prihodnje leto se bo popolnoma spremenil strateški položaj Hrvaške, v obrambnem in varnostnem pogledu, zaradi naložb, ki jih čakamo več deset let. Gre za večnamenska vojaška letala rafale," je povedal Plenković na slovesnem odprtju kongresnega centra na Hrvaški vojaški akademiji Dr. Franjo Tuđman v Zagrebu.

Poudaril je, da tako močnega, sodobnega in sposobnega vojaškega letalstva "v tem delu Evrope, med Nemčijo in Grčijo, ne bo imel praktično nihče".

Hrvaška letala od Francije kupila za 999 milijonov evrov

Osem od 12 rabljenih letal bo na Hrvaško prispelo predvidoma prihodnjo pomlad. Preostala štiri letala bodo prispela v prvem četrtletju leta 2025. Hrvaška jih je od Francije kupila za 999 milijonov evrov.

Nato bodo sledile naložbe v vojno mornarico. "Krepitev vojne mornarice je segment, v katerega moramo dodatno vlagati, da bi okrepili naš položaj kot pomorske, sredozemske države," je izpostavil premier.

Hrvaški mediji so sicer že lani poročali, da se vlada in obrambno ministrstvo z norveško vlado in družbo Kongsberg dogovarjata o nabavi dveh večnamenskih bojnih ladij, s čimer bi Hrvaška dobila največjo ladjo v svoji vojaški floti. Ladji bi zgradili na Hrvaškem, vsaka pa je vredna med 150 in 200 milijonov evrov.

Od Francije naj bi Hrvaška medtem kupila tudi protiletalski sistem kratkega in srednjega dosega, vreden okoli pol milijarde evrov.