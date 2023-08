Plenković ne bo dovolil napada na operacijo Nevihta

Andrej Plenković je v Kninu zavrnil kritike na račun vojaške operacije Nevihta, zlasti tiste, ki jih je v petek na slovesnosti v Prijedoru v Bosni in Hercegovini izrekel srbski predsednik Aleksandar Vučić. Ta je namreč Nevihto označil za največje etnično čiščenje v Evropi po drugi svetovni vojni.

"Danes vsem jasno sporočam, da je bila Nevihta osvobodilna operacija. Hrvaška nikoli ne bo dopustila, da bi kdo napadel Nevihto, hrvaške branilce, vojake in policiste," je dejal Plenković. Ob tem je izjavil, da Hrvaška nikoli ne bo obravnavala ali sprejela ovadb, ki prihajajo s tožilstva v Beogradu.

Prav tako je poudaril, da so vse dozdajšnje hrvaške vlade in parlamenti pokazali "pomen spoštovanja srbske narodne manjšine, o čemer priča tudi proces njihovega vračanja po letu 1995". "In prav na tej poti izgradnje demokratične Hrvaške, v kateri se spoštujejo vsi hrvaški državljani, ustava in zakoni, bomo gradili družbo, ki se zaveda svojih temeljnih vrednot, pa tudi spoštovanja pripadnikov narodnih manjšin," je dodal.

Milanović: Brez hrvaške zmage ne bi bilo daytonskega sporazuma

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je medtem v Kninu izjavil, da brez hrvaške zmage ne bi bilo daytonskega mirovnega sporazuma. Tudi on je potrdil, da se pripadniki srbske manjšine še vedno vračajo na Hrvaško, tudi na Knin. "Ker je to njihova domovina," je poudaril po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina.

"To je tudi izjema. Nihče se ne vrača nikamor drugam. Samo na Hrvaško. To je rezultat dela vseh vlad, predvsem pa duha in razpoloženja v hrvaški družbi in ljudeh," je še dodal.

Na Hrvaškem je 5. avgust eden od največjih državnih praznikov, s katerim slavijo zmago in obujajo spomine na vojaško operacijo Nevihta, s katero se je leta 1995 končala vojna na Hrvaškem. Takrat so med 4. in 7. avgustom osvobodili veliko večino državnega ozemlja, ki so ga leta 1991 zasedli srbski uporniki in nasprotniki hrvaške državnosti.

Po hrvaških virih je med Nevihto državo zapustilo okoli 90 tisoč hrvaških Srbov. Enako je ocenilo tudi Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije. Na Hrvaško naj bi se jih po vojni vrnilo le nekaj deset tisoč.

Po srbskih podatkih naj bi bilo sicer med Nevihto in po njej iz Hrvaške pregnanih 220 tisoč Srbov, pogrešanih in ubitih pa okoli 1960.