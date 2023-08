Starši zaprtih hrvaških navijačev so se obrnili na premierja Plenkovića

Grško tožilstvo je v nedeljo v zvezi z usodnim vbodom mladega grškega nogometnega navijača pred kvalifikacijami za ligo prvakov obtožilo še 35 ljudi, s čimer se je skupno število obtožb povzpelo na 105, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med njimi sta 102 Hrvata, za vseh 105 pa so po poročanju grških medijev odredili pripor. Navijači so osumljeni povezav z navijaško skupino zagrebškega Dinama Bad Blue Boys, ki je prejšnji ponedeljek odpotovala v Grčijo, dan pred kvalifikacijsko tekmo za ligo prvakov proti AEK iz Aten, poroča AFP.

Prejšnji ponedeljek je v Atenah v spopadu med navijači AEK in Dinama zaradi več vbodnih ran umrl 29-letni privrženec AEK Mikalis Kacuris.

Po njegovi smrti je Evropska nogometna zveza (Uefa) nato torkovo tekmo kvalifikacij 3. kroga med obema ekipama preložila na 19. avgust.

Foto: Guliverimage

Navijači zanikali vpletenost v smrt navijača

Navijači so v priporu vsi zanikali vpletenost v smrt Kacurisa. Obtožbe, ki jih čakajo, vključujejo umor, sodelovanje v hudodelski združbi in nezakonito posedovanje orožja.

Skupina staršev in družinskih članov navijačev Dinama, pridržanih v Atenah po umoru Grka, se je v nedeljo zvečer obrnila tudi na hrvaškega premierja Andreja Plenkovića, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Bojijo se maščevanja

"Pozivamo vas, da hrvaška vlada in vi osebno prek diplomatsko-konzularne mreže nujno storite vse, da zagotovite varnost hrvaških državljanov, pridržanih po incidentu navijaških skupin v Atenah, naših družinskih članov, sinov, bratov, mož in očetov. Prosimo, da izkoristite politični vpliv, da jim zagotovite pravično sojenje in obravnavo, ki v najvišji meri ščiti njihove človekove pravice," so zapisali v pismu, naslovljenem na predsednika vlade.

Starši in družinski člani so izrazili bojazen, ker bodo navijači Dinama po koncu obravnave premeščeni v 16 različnih zaporov, kjer se bojijo maščevanja različnih navijaških skupin.

