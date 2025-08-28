Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
28. 8. 2025,
14.15

Četrtek, 28. 8. 2025, 14.15

Hrvaška: priprli 77-letnega Slovenca, ki je izdeloval in prodajal marmelado

Marmelada | Po analizi so ugotovili, da so bile vzrok težav strupene rastline v marmeladi. | Foto Guliverimage

Po analizi so ugotovili, da so bile vzrok težav strupene rastline v marmeladi.

Foto: Guliverimage

Na Hrvaškem so priprli in kazensko ovadili 77-letnega slovenskega državljana zaradi izdelave in prodaje marmelade, po zaužitju katere sta dva kupca zaradi suma zastrupitve potrebovala zdravniško pomoč. Osumljen je izdelave in prodaje za zdravje škodljivih izdelkov, so danes sporočili iz primorsko-goranske policijske uprave.

Slovenski državljan je marmelado, za katero je kot izdelovalca navedel neobstoječo družinsko kmetijo, prodajal 23. avgusta na stojnici na neki prireditvi v Rupi. Marmelado sta kupila 69- in 71-letna hrvaška državljana.

V marmeladi strupene rastline 

Po zaužitju marmelade sta imela zdravstvene težave in zato 26. avgusta pri zdravniku poiskala pomoč. Ta je ugotovil sum zastrupitve. Po analizi so ugotovili, da so bile vzrok težav strupene rastline v marmeladi.

Po končani kriminalistični preiskavi so osumljenca priprli, policija pa je na hrvaško državno tožilstvo podala kazensko prijavo.

Novice Moški in ženska v Italiji umrla zaradi zastrupitve s sendviči
Novice V Italiji zaradi zastrupitve z omako guacamole in sendvičem dva mrtva, več ljudi v bolnišnicah
