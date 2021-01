Eden od glavnih razlogov za previdnost in pozornost pri proizvajalcih cepiv glede mutacij je dejstvo, da bolj, kot se virus širi, bolj verjetno je, da bo mutiral. Največ se omenjata britanski sev in južnoafriški sev, ki so ju potrdili tudi že v Sloveniji in vzbujata skrb predvsem zaradi večje nalezljivosti. Največji strah znanstvenikom predstavlja možnost, da bi virus mutiral v bolj smrtonosnega ali pa odpornega na cepiva.

Evropska agencija za zdravila (EMA) je do zdaj v EU zeleno luč prižgala za cepivi Pfizerja in BioNTecha ter Moderne, kmalu pa bo odločala še o cepivu AstraZenece.

Cepivo Moderne slabše pri južnoafriškem sevu

Moderna je pred dnevi že sporočila, da je njeno cepivo učinkovito tako proti britanskemu sevu kot tudi proti južnoafriškemu sevu.

Foto: Ana Kovač Pri britanski različici je bila raven protiteles visoka in podobna ravni kot pri različicah, ki jih poznajo do zdaj, nekoliko slabša pa je bila raven protiteles pri južnoafriškem sevu. Pri njem so zaznali šestkrat nižjo raven protiteles, vendar pa je raven še vedno dovolj visoka, da zagotavlja zaščito.

Nižja raven bi lahko pomenila morebitno tveganje za to, da bi prej izgubili odpornost na to različico. Zato so se odločili za preizkušanje poživitvenega odmerka, kar pomeni, da bi bili cepljeni s tremi odmerki. Za zdaj poteka predklinično testiranje.

"Želimo biti zelo previdni, ker smo se na težek in boleč način naučili, kako zapleten je ta virus," je za Financial Times dejal izvršni direktor Moderne Stephane Bancel. Če bo treba spremeniti cepivo za novi sev, bi lahko poskusno cepivo začeli razpošiljati v 42 dneh.

Pfizerjevo cepivo učinkovito na britanski sev

Tudi cepivo, ki sta ga razvila Pfizer in BioNTech in s katerim trenutno cepijo največ prebivalstva v Sloveniji, je po informacijah iz farmacevtskega giganta učinkovito tudi proti temu sevu, ki so ga odkrili v Veliki Britaniji.

Foto: Reuters

V analizi, objavljeni pred dnevi, so odkrili, da so cepljenje osebe, ki so bile izpostavljene sintetičnemu virusu z desetimi mutacijami, ki so značilne za sev v Veliki Britaniji, razvile enako učinkovita protitelesa in nevtralizirala ta psevdovirus kot izvornega, za katerega je bilo razvito cepivo.

Rezultati so pozitiven signal, saj so v zadnjih dneh v Veliki Britaniji beležili rekordno število okužb, ki so posledica širjenja bolj nalezljivega seva. Ob tem za zdaj tudi ni treba znova zagnati razvoja cepiva, vseeno pa je treba virus stalno analizirati in nadzorovati, ali spremembe ohranjajo zaščito pred okužbo.

Soustanovitelj BioNTecha Ugur Sahin je sicer dejal, da bi lahko cepivo za novi sev razvili v šestih tednih.

AstraZeneca še čaka na zelo luč

Tudi AstraZeneca, ki za svoje cepivo še čaka na zelo luč v EU, je ob vse bolj prisotnem britanskem sevu začela testiranja na nove seve. Prototipe bi lahko pripravila v enem do treh mesecih, cilj pa je ustvariti kandidata, ki bi bilo učinkovit na vse seve, ki krožijo med ljudmi.

Čeprav dozdajšnje informacije kažejo, da so cepiva na splošno učinkovita proti najbolj razširjenimi različicami, pa je na drugi zelo malo podatkov o učinkovitosti cepiva na brazilski sev.