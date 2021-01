Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je analiziral 877 starejših vzorcev in pri 16 vzorcih odkril angleški sev novega koronavirusa. Gre za sev virusa, ki se širi veliko hitreje, po do zdaj znanih podatkih pa ni bolj nevaren od drugih sevov. Prvi potrjeni primer okužbe z angleškim sevom so 11. januarja letos zabeležili pri osebi v Beltincih.

Kot je na novinarski konferenci povedala direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik, so v soboto od slovaške vlade prevzeli donacijo testnih kompletov, namenjenih odkrivanju sprememb v dednem zapisu virusa sars-cov-2, in sicer za tako imenovani angleški sev. Sprejeti testni kompleti zadoščajo za analizo 1200 vzorcev.

Angleški sev odkrili pri 16 vzorcih

"Na vsakem desetem PCR pozitivnem vzorcu od 11. januarja smo izvedli dodatno analizo, da bi ugotovili genetski spremembi, ki sta prisotni pri angleškem sevu. Do ponedeljka smo testirali 877 vzorcev in pri 16 vzorcih dobili pozitiven rezultat," je povedala. Prvi vzorec, pri katerem je bil dokazan angleški sev, je bil odvzet 11. januarja pri obolelemu iz Beltincev. Pozitivnih vzorcev niso našli na mariborskem, koprskem in celjskem področju.

Kot je povedala Žohar Čretnikova, zaenkrat kaže, da se angleška varianta novega koronavirusa še ni zelo razširila po Sloveniji, je bilo pa vnosov v državo več. Je pa dodala, da bomo v Sloveniji še vsaj mesec dni pri deset odstotkih pozitivnih brisov ugotavljali prisotnost angleške variante virusa.

Ni bolj nevaren, se pa veliko hitreje širi

Namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ Nuška Čakš Jager pa je dejala, da so angleški sev virusa v Veliki Britaniji z analizo starejših vzorcev potrdili že septembra lani. V Veliki Britaniji je zelo dominanten, še posebej je prisoten v jugovzhodnem delu države. Dodala je, da je lažje prenosljiv, ni pa dokazano, da bi ta sev vodil v resnejšo bolezensko stanje. Ker pa se širi veliko hitreje, povzroča večjo obremenitev bolnišnic. V EU so do 21. januarja v 23 državah zabeležili okoli 1.300 primerov.

Tretjina ljudi ne ve, kje se je okužila

Anketa, ki jo opravljajo epidemiologi, sicer kaže, da se je večina ljudi z novim koronavirusom v Sloveniji okužila na delovnem mestu (dobrih 18 odstotkov), na drugem mestu pa so zasebna druženja (slabih osem odstotkov). Tretjina ljudi ne ve, kje so se okužili ali pa ne želijo povedati, je povedala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ .

V večini evropskih držav se je stanje poslabšalo

Čakš Jagrova je dejala, da je v Evropi stanje danes v primerjavi s koncem lanskega leta slabše. Negativen trend oziroma upadanje epidemije je bilo zaznati le pri redkih državah, na primer pri Luksemburgu, na Hrvaškem, Švedskem in Danskem.

Večina držav pa se sooča s precejšnjim povečanjem, najbolj na Islandiji, v Španiji in na Portugalskem. V Evropski uniji beležimo 28,9-odstotno in v Sloveniji 31,6-odstotno povečanje primerov v drugem tedni glede na prvi teden letošnjega leta.

V domovih za starejše nizek delež obolelih

Delež obolelih med stanovalci domov za starejše ostaja nizko, povečuje pa se delež obolelih med splošno populacijo. Nekaj večji odstotek obolelih beležimo v višjih starostnih skupinah.

Če imate simptome, ne hodite na hitri test

Nuška Čakš Jager je ob tem še enkrat poudarila, da so distanca, nošenje mask, higiena rok in prezračevanje prostorov tisti ukrepi, ki lahko resnično pomagajo pri preprečevanju širjenja kateregakoli seva. Dodala je, da so oboleli za novim koronavirusom kužni že dva dni pred nastopom prvih simptomov. Če imate simptome, ne hodite na hitre teste, ampak pokličite zdravnika in opravite PCR test.