Grozljivo dogajanje v znani beograjski restavraciji, kamor radi zahajajo Slovenci #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V znameniti beograjski restavraciji Tri šešira v boemski četrti Skadarlija, kamor radi zahajajo tudi Slovenci, predvsem slovenske vplivnice, je pred dnevi 43-letni gost streljal na varnostnika in ga ranil.

Ovo je pucač koji je pucao u kafani 3 šešira! Snimak ledi krv u žilama pic.twitter.com/bNphhTyXHV — larakorft (@larakorft1) December 4, 2023

Varnostnik je, kot poročajo mediji, pristopil k skupini gostov, ki je povzročala hrup. Opozoril jih je, da so preglasni, izbruhnil je prepir in se nato sprevrgel v streljanje.

Varnostnik je utrpel poškodbe roke in trebuha. Nemudoma so ga prepeljali v beograjski klinični center, kjer so mu oskrbeli rane. Njegovo stanje je stabilno, napadalca pa še vedno iščejo.

Restavracija Tri šešira je sicer priljubljena tudi med Slovenci, predvsem politiki in vplivneži. Pred kratkim sta tam vsebino za Instagram posneli tudi slovenski vplivnici Anja Jenko in Katarina Benček, ki sta uživali v okusih srbske kuhinje in melodijah srbske narodne glasbe.