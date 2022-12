Grozljiv posnetek: na Hrvaškem vojak brutalno pretepel Božička

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Više osoba uhapšeno je u Slavonskom Brodu nakon brutalnog premlaćivanja mladića obučenog u kostim Djeda Mraza, na kojeg je, javljaju hrvatski mediji, nasrnuo pripadnik Hrvatske vojske.https://t.co/QEKrTjD7fi — Radio Titograd (@bozobb36) December 24, 2022

Ministrstvo za obrambo je dogodek ostro obsodilo in vojaško policijo pozvalo, naj opravi preiskavo. Če bodo dokazali, da je bil v pretepu res udeležen hrvaški vojak, bo sledil disciplinski postopek.

Poškodovani moški naj bi imel hude poškodbe glave

Policija je za portal Index potrdila, da so v zvezi z omenjenim dogodkom aretirali več ljudi. "Trenutno so tri osebe pridržane in poteka kriminalistična preiskava. Četrta oseba je v bolnišnici," je povedal Tomislav Kovačević, tiskovni predstavnik brodsko-posavske policijske uprave. Poškodovani moški, oblečen v Božička, ima po poročanju tamkajšnjih medijev hude poškodbe glave.