Grozljive razmere: na ulicah zažgana trupla, ljudje bežijo iz svojih domov #video

Port-au-Prince, glavno mesto Haitija, je že tretji teden zapored ujet v nenadzorovanem kaosu. Uporniška liga oboroženih tolp v mestu bije vojno, se širi na novo ozemlje ter napada policijo in državne ustanove. Prestrašene in razjarjene skupine državljanov blokirajo svoje soseske s posekanimi drevesi in verigami ter ubijajo in sežigajo ljudi, za katere sumijo, da so člani tolpe.

Čeprav je vožnja po cestah, ki jih nadzorujejo tolpe, tvegana, ljudje iz glavnega mesta Haitija skušajo pobegniti. CNN opisuje primer, ko ženska svojega malega otroka nese v čakajoči avto, pri tem pa mu zakriva oči. Sledijo jima tudi drugi družinski člani in prav tako umikajo pogled.

Razlog se skriva na ulici pred njihovo hišo. Tam namreč leži zažgano truplo, ostanki domnevnega člana tolpe, ki so ga ubili njihovi sosedje. Njegova kolena so upognjena, trup pa nagnjen naprej, kot bi molil, kovinske žice so ovite okoli zoglenelega mesa. To je že četrto takšno truplo, ki so ga novinarji CNN videli v dveh dneh. Nedaleč stran od zgoraj opisanega prizora druga mati hiti proti čakajočemu helikopterju, v naročju pa drži svojega dojenčka.

Ljudje blokirajo svoje soseske. Foto: Reuters

Poboji se nadaljujejo vsak dan. Kljub obljubam ukrepov ni.

Minilo je skoraj 18 mesecev, odkar je premier Ariel Henry prvič zaprosil za tujo vojaško pomoč, obdobje, v katerem so tolpe vztrajno širile svojo vladavino terorja na približno osemdeset odstotkov mesta. Pred skoraj šestimi meseci je Varnostni svet Združenih narodov odobril vojaško podporno misijo s podporo ZDA. Dva meseca pa sta minila tudi, odkar je Roberto Alvarez, zunanji minister sosednje Dominikanske republike, opozoril svet, da je Haiti na robu brezna.

Ko so tolpe konec februarja sprožile ta val nasilja, so zahtevale odstop nepriljubljenega premierja. Odšel je, toda tolpe so še naprej divjale. Deset dni je minilo tudi od napovedi, da bo Haiti ustanovil prehodni svet, a vanj še ni bil imenovan nihče. Poboji se nadaljujejo vsak dan.

Leslie Voltaire, kandidat za prehodni svet, je v četrtek za CNN povedal, da je razočaran nad tem, kako dolgo je trajal politični proces, medtem ko so tolpe pridobivale ozemlje. Prepričan je bil, da bo lahko prehodni svet sestavljen v 24 urah. Zdaj je napovedal imenovanje predsednika vlade v enem tednu, čemur bo sledila ustanovitev sveta za nacionalno varnost.

Zažigajo avtomobile. Foto: Reuters

Dogajanje na ulicah Haitija si lahko ogledate na spodnjem videoposnetku. Opozarjamo, da so prizori zelo nazorni.

Policija je nemočna

Večji del haitijske države je razpadel, vladna poslopja so zasedle tolpe, zapori so odprti, predsednik vlade je v izgnanstvu, finančni minister pa opravlja njegovo vlogo. Stavbe haitijskega ministrstva za komunikacije so preplavljene z begunci, ki bežijo pred napadi tolp.

Haitijska policija je morda edina še popolnoma delujoča državna ustanova, a so, kot pravijo, premalo opremljeni in preobremenjeni. Vsak dan se odzovejo na napade tolp in se borijo z njimi v oboroženih bojih. Naslednji dan odidejo v nov del mesta, tolpe pa se vrnejo na svoje staro ozemlje.

Več policistov je za CNN povedalo, da za nadaljevanje boja nimajo opreme. "Pripravljeni smo na boj, pripravljeni smo rešiti državo. Toda nimamo vodstva, naša oprema razpada in potrebujemo podporo iz zraka in morja," je za CNN povedal Garry Jean Baptiste, svetovalec sindikata haitijske nacionalne policije.

Policisti so pripravljeni rešiti državo, a so nemočni. Foto: Reuters Le od 30 do 40 odstotkov policistov ima neprebojne jopiče, povprečen policist pa je plačan manj kot 200 dolarjev na mesec. Zaradi spreminjajoče se vlade in nizke morale v vrstah Baptista skrbi, da bo mednarodna misija propadla.

Sile naj bi vodila Kenija in vključevale naj bi osebje iz Kenije, Jamajke, Benina, Bahamov, Barbadosa in Čada. "Pripravljeni smo na podporne sile," je dejal Baptiste. "Pripravljeni smo sodelovati z njimi. Toda načrt ni dogovorjen, mislimo, da bo misija propadla kot druge, ker ni okvira za skupno delo."

Potrebujejo čisto vodo in hrano

Največja je potreba po čisti, pitni vodi in hrani, a bodo pristanišča zaprta vsaj še sto dni. Prav zato se je treba osredotočiti na ponovno vzpostavitev in delovanje pristanišča ter letališča Port-au-Prince. Toda to pomeni, da morajo povrniti ozemlje in ustvariti prometne koridorje skozi mesto, ki je trenutno pod nadzorom tolp.

Voltaire, kandidat za prehodni svet, pravi, da bo naslednja vlada morda razmislila o najemu zasebnih varnostnih podjetij. Lovci na glave bi morali razmisliti o lovljenju na vodje tolp, je dodal.

Dominique Dupuy, veleposlanik Haitija pri Unescu v Parizu, je ta teden dejal, da je mednarodna pomoč edini izhod iz krvave nočne more.