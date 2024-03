Izredne razmere: iz zapora pobegnilo več kot štiri tisoč zločincev #video

Oborožene tolpe so v haitijski prestolnici Port-au-Prince napadle dva zapora, pri čemer je bilo ubitih več kot deset ljudi, iz zaporov pa je pobegnilo tisoče nevarnih zločincev. Kot danes še poroča španska tiskovna agencija EFE, je ob tem izbruhnil kaos, na ulicah prestolnice so ležala trupla. Policija naj bi sicer po napadu znova prevzela nadzor nad zapori. Na Haitiju so zaradi napadov in naraščajoče negotovosti razglasili 72-urno izredno stanje in nočno policijsko uro v prestolnici in okolici.

Konec tedna so na Haitiju oborožene tolpe vdrle v dva zapora, enega v glavnem mestu in drugega v bližnjem Croix des Bouquetstam, pri čemer so umorile najmanj 12 ljudi in izpustile okoli štiri tisoč zapornikov.

Izredne razmere in prepoved gibanja na prostem med 18. in 5. uro bodo v veljavi do srede v regiji Ouest, ki vključuje glavno mesto Port-au-Prince, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Namen ukrepov je po navedbah vlade omogočiti ponovno vzpostavitev reda po napadih oboroženih skupin na dva zapora konec tedna, enega v prestolnici in drugega v bližnjem kraju Croix des Bouquets.

Želijo odstop premierja

Vodje tolp ob tem pravijo, da želijo izsiliti odstop premierja Ariela Henryja, ki je sicer trenutno v Keniji, kjer se je pogovarjal o napotitvi večnacionalne varnostne misije pod vodstvom Kenije na Haiti, kar so oktobra odobrili Združeni narodi. Da bi omogočili napotitev kontingenta tisoč policistov na Haiti, sta Kenija in Haiti v petek podpisala dvostranski sporazum, dodaja EFE.

Vodja tolpe Jimmy Chérizier z vzdevkom Barbecue je napovedal usklajen napad, saj želijo, da bi premierja odstranili. "Vsi mi, oborožene skupine v pokrajinskih mestih in oborožene skupine v prestolnici, smo enotni," je dejal nekdanji policist, ki naj bi stal za številnimi pokoli v Port-au-Princeu. Skupine, ki ga želijo odstaviti, sicer nadzorujejo okoli 80 odstotkov Port-au-Princea.

Nasilje na Haitiju se stopnjuje od četrtka, potem ko je bahamski premier Phillip Davis izjavil, da se je Henry zavezal k izvedbi volitev pred 31. avgustom 2025.