Razmere na Haitiju se zaostrujejo, ZN umika svoje ljudi

Združeni narodi bodo zaradi zaostritve varnostnih razmer znižali število nenujnega osebja na Haitiju, je v sredo sporočil tiskovni predstavnik organizacije in dodal, da s tem ne zapuščajo Haitija. Prav tako bodo ZN vzpostavili zračni most, s katerim bodo prek Dominikanske republike okrepili dostavo pomoči za Haiti, poročajo tuje tiskovne agencije.

"ZN vzpostavljajo zračni most med Haitijem in Dominikansko republiko, da bi zagotovili nemoteno dostavo pomoči in olajšali premike osebja," je v sredo na omrežju X zapisal urad ZN na Haitiju (BINUH). Ob tem so dodali, da bodo s Haitija začasno premestili del osebja, v državo pa pripeljali osebje za krizno upravljanje in humanitarne delavce.

Haiti v primežu nasilja oboroženih tolp

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je medtem sporočil, da je predsednik Kenije William Ruto potrdil načrte za vzpostavitev mednarodne varnostne misije (MSS) na Haitiju pod okriljem ZN. Misija bo vzpostavljena po oblikovanju prehodne oblasti in izvolitvi začasnega predsednika. Blinken pričakuje, da se bo to zgodilo v prihodnjih dneh, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Nič od tega ni enostavno. Vendar vsaj obstaja načrt, ki to omogoča. Zasnovan je na Haitiju, vodi ga Haiti, podpirajo pa ga številne države po vsem svetu," je dodal.

Haiti je že dlje časa v primežu nasilja oboroženih tolp, razmere v prestolnici pa so se še posebej zaostrile v zadnjih tednih, kar je v ponedeljek privedlo do dogovora o odstopu premierja Ariela Henryja in napovedi oblikovanja prehodne vlade.

V torek je nato Kenija napovedala, da je zaradi popolnega razpada javnega reda in miru ter odstopa haitijskega premierja začasno ustavila načrte za napotitev policije na Haiti v okviru misije MSS.

"Brez politične uprave na Haitiju ni nobene podlage, na kateri bi lahko temeljila napotitev policije, zato bo vlada počakala na vzpostavitev nove ustavne oblasti na Haitiju, preden bo sprejela nadaljnje odločitve o tej zadevi," je pojasnil kenijski sekretar za zunanje zadeve Korir Sing'oei.