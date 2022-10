Golob: Predlogi Bruslja o omejevanju cen plina gredo v pravo smer

"Smer je vedno prava," je na vprašanje, ali gredo ukrepi za omejevanje cen plina, ki jih je v sredo predstavila predsednica komisije, odgovoril Golob. Vendar imajo voditelji po njegovem mnenju čas do rednega vrha EU 20. in 21. oktobra v Bruslju, ko bodo te ukrepe predvidoma tudi potrjevali. Izrazil je prepričanje, da bodo ta čas učinkovito uporabili.

Von der Leynova predlaga pripravo cenovne kapice za uvoz plina. Voditeljem EU predlaga, da razmislijo o omejitvi cen plina v povezavi z nizozemskim vozliščem TTF, na katero je trenutno vezano določanje cen plina v Evropi. Cenovna omejitev bi bila v veljavi do uveljavitve dodatnega indeksa za določanje cen v pogodbah o nakupu plina, ki bi upošteval dinamiko trgovanja z utekočinjenim zemeljskim plinom (LNG) in je že v pripravi.

Med skupno petimi nadaljnjimi ukrepi za soočanje z energetsko draginjo, ki jih je v pismu voditeljem pred petkovim neformalnim vrhom EU v Pragi predstavila von der Leyen, je še uvedba cenovne kapice za plin, ki se uporablja za proizvodnjo elektrike.

Razprava o t. i. cenovnih kapicah za plin je bila sicer doslej po premierjevem mnenju nekoliko poenostavljena, saj niso vse kapice enake. "Vse je odvisno od tega, kam jo postaviš, in o tem bomo danes govorili. Ne bomo govorili o tem, ali se strinjamo o izrazih, ampak o tem, ali te ukrepe vsi razumemo enako," je pred današnjim prvim zasedanjem Evropske politične skupnosti (EPS) povedal Golob.

Ena od osrednji tem je energetika

Na današnjem prvem srečanju EPS, na katerem sodelujejo voditelji več kot 40 evropskih držav, je ena od dveh osrednjih tem energetika. Dve okrogli mizi sta bili danes namenjeni miru in varnosti, drugi dve pa energetiki, podnebju in gospodarskim razmeram. Eno od zadnje omenjenih je skupaj z islandsko kolegico Katrin Jakobsdottir vodil tudi Golob.

Voditelji so poudarili pomen sodelovanja in hitrega odzivanja na nastale razmere, so po okrogli mizi sporočili iz premierjevega urada.

Po neuradnih informacijah so udeleženci, med katerimi so bili tudi predsednica komisije von der Leyen, britanska premierka Liz Truss, španski premier Pedro Sanchez, nizozemski premier Mark Rutte in albanski premier Edi Rama, poudarjali evropsko dimenzijo obravnavane problematike. Tako se niso osredotočali na rešitve v okviru EU, ampak na iskanje skupnih rešitev, je neuradno izvedela STA.

"Evropa zna in zmore do konca oktobra implementirati skupno rešitev, s katero bomo ohranili delujoče gospodarstvo in poskrbeli, da bodo ljudje zimo preživeli na toplem," je poudaril predsednik vlade. Izpostavil je, da so razmere resne, toda imamo dovolj časa, predvsem pa znanja, da bo gospodarstvo tudi v prihodnje ostalo vitalno, so navedli v kabinetu predsednika vlade.

Prvi vrh EPS se medtem počasi preveša v sklepno fazo. V kratkem naj bi se začela delovna večerja vseh voditeljev, na kateri bodo vodje okroglih miz, tudi premier Golob, predstavili vsebino pogovorov.