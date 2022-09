Bruselj predlaga nove sankcije proti Moskvi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poudarja, da EU ne sprejema rezultatov lažnih referendumov in kakršnekoli priključitve ukrajinskega ozemlja. Foto: Reuters

Evropska komisija je danes predstavila predlog novih sankcij Evropske unije proti Rusiji, ki med drugim vključuje pravno podlago za določitev cenovne kapice za rusko nafto, je danes sporočila predsednica komisije Ursula von der Leyen. Poleg tega bodo na seznam sankcioniranih dodali osebe, ki so sodelovale pri organizaciji referendumov v Ukrajini.

"Pretekli teden je Rusija zaostrila invazijo na Ukrajino. Lažni referendumi na območjih, ki jih je okupirala Rusija, so nezakonit poskus prisvojitve ozemlja in spremembe meja s silo. Mobilizacija in grožnja ruskega predsednika Vladimirja Putina z uporabo jedrskega orožja pa sta še dodatni zaostritvi," je v izjavi za novinarje povedala predsednica komisije.

Poudarila je, da EU ne sprejema teh lažnih referendumov in kakršnekoli priključitve ukrajinskega ozemlja. "Odločeni smo, da bo Kremelj plačal za to dodatno zaostrovanje," je dejala ob predstavitvi osmega paketa sankcij.

Cenovna kapica za rusko nafto

Ta med drugim vključuje pravno podlago za uvedbo cenovne kapice za rusko nafto, je povedala von der Leynova. Ob tem je spomnila na načelni dogovor v okviru skupine G7 o določitvi cenovne kapice za rusko nafto za tretje države.

Poleg tega bo nov paket sankcij glede na predlog komisije vključeval prepoved uvoza dodatnih ruskih izdelkov, s čimer se bodo prihodki Rusije zmanjšali za sedem milijard evrov. Bruselj pa predlaga tudi razširitev seznama izdelkov, katerih izvoz v Rusijo je prepovedan.

Komisija prav tako predlaga razširitev seznama posameznikov in pravnih oseb, za katere veljajo sankcije. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je pojasnil, da predlagajo uvedbo sankcij za predstavnike proruskih oblasti v ukrajinskih regijah Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje ter druge ruske posameznike, ki so na teh štirih okupiranih območjih organizirali ali omogočili lažne referendume o priključitvi Rusiji.

EU je do zdaj sprejela že več paketov sankcij proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino, ki se je začela konec februarja. Zadnjega, ki med drugim vključuje prepoved uvoza ruskega zlata, so članice potrdile julija.