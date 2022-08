Eksplozija cen elektrike: v EU se obeta drastična poteza

Cene električne energije, ki letijo v nebo, kažejo na pomanjkljivosti trenutne zasnove delovanja trga elektrike, ki je bila oblikovana v povsem drugačnih okoliščinah in za povsem drugačne namene, je v nagovoru povedala von der Leyen.

"Nič več ne ustreza svojemu namenu. Zato komisija pripravlja izreden poseg na trg elektrike in njegovo strukturno reformo. Potrebujemo nov tržni model za elektriko, ki resnično deluje in bo znova vzpostavil ravnovesje," je poudarila.

Pozivi k skupnemu ukrepanju na evropski ravni ob naraščajočih cenah elektrike so namreč vse glasnejši. Da mora Evropska komisija zelo odločno in hitro poseči na energetske trge, se je po današnjem posvetu z vodji strank, stroko in energetskimi podjetji v Ljubljani zavzel tudi slovenski premier Robert Golob. O tem sta na dvostranskem srečanju govorila tudi s predsednico komisije.

V nedeljo pa je omejitev cen elektrike na ravni EU podprl tudi avstrijski kancler Karl Nehammer, čigar vlada je bila doslej do tega zadržana. Ob tem se je zavzel za ločitev cene elektrike od cene plina. Foto: Reuters

Veleprodajne cene elektrike v EU so namreč v večini vezane na ceno plina. Plin je nafto zamenjal kot stabilizator energetskega sistema ob prehodu EU na obnovljive vire energije, a je v zadnjem letu, še posebej po ruskem napadu na Ukrajino, postal prej destabilizacijski dejavnik.

Po tistem, ko so cene elektrike za dobavo v naslednjem letu konec preteklega tedna na francoski borzi presegle tisoč evrov za megavatno uro, se je to danes med dopoldanskim trgovanjem za krajši čas zgodilo tudi na nemški borzi, ki velja za referenčno v EU. A že kmalu so se cene občutno znižale in so trenutno pri sicer še vedno izjemno visokih 790 evrih.

Nemčija bi lahko zaradi zapiranja jedrskih elektrarn in velike odvisnosti od ruskega plina za potrebe državne energetike plačala visoko ceno. Foto: Guliverimage

O razmerah na trgu elektrike in skupnem ukrepanju bodo na izrednem zasedanju razpravljali tudi ministri članic EU, pristojni za energetiko. Srečanje bo v petek, 9. septembra.

Von der Leynova na Bledu tudi o demokraciji



Letošnji naslov blejskega strateškega foruma (BSF) po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen v celoti povzame najpomembnejše vprašanje našega časa, to je, ali bo vladavina moči zamenjala moč pravil. Vse je odvisno od moči demokracije, se po besedah predsednice glasi odgovor na to vprašanje.



"Mladi Ukrajinci sanjajo o boljši državi. Uspešni, pravični, zeleni, bolj demokratični. Te sanje se imenujejo Evropa. Pot modernizacije je namreč pot demokracije in tudi pot, ki vodi v Evropsko unijo," je poudarila predsednica Evropske komisije. Foto: Nebojša Tejić/STA

"Vse je odvisno od naših sposobnosti za ohranitev temeljnih načel, upor agresiji ter zaščito naših vrednot in naših prijateljev," je o naslovu 17. BSF, ki se glasi Vladavina moči ali moč pravil, še povedala predsednica komisije.



Kot je še poudarila v nagovoru ob začetku foruma, ki se ga udeležuje prvič, ruski predsednik Vladimir Putin ne sme zmagati v vojni v Ukrajini, če želimo ohraniti temeljna načela, kot sta pravica do samoodločbe in nedotakljivost meja. "Ukrajina pa mora dobiti to vojno," je dejala predsednica von der Leyen.



Pri tem je spomnila na sankcije, ki jih je zaradi invazije na Ukrajino proti Moskvi uvedla EU, ter finančno in vojaško pomoč Ukrajini.



"Ukrajino bomo podpirali, dokler bo treba. To delamo za Ukrajino, to delamo zato, da bi ohranili evropske vrednote. Vendar pa to delamo tudi zato, da bi Rusiji in svetu pokazali, da ima kršenje mednarodno sprejetih pravil visoko ceno," je poudarila predsednica Evropske komisije.