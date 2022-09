Na koncertu v New Yorku poleg Metallice "nastopil" tudi Borut Pahor #video

V Centralnem parku se je na šest ur dolgem koncertu zbralo na tisoče ljudi, med nastopajočimi pa so bili Metallica, Mariah Carey in Maneskin. Sestrski festival je hkrati potekal v Akri v Gani, poročajo tuje tiskovne agencije.

Udeležence koncerta je med drugim nagovoril tudi slovenski predsednik Borut Pahor. Kot so danes sporočili iz njegovega urada, je opozoril na svetovno prehransko krizo in dejal, da je Slovenija slišala pozive ter bo zagotovila pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. "Ponosen sem, da lahko povem, da smo zagotovili 1,23 milijona evrov v podporo organizacijam civilne družbe, ki se borijo proti lakoti v podsaharski Afriki," je dejal.

Pobuda Global Citizen je vstopnice obiskovalcem sicer delila v zameno za obljubo, da bodo delovali proti revščini v svetu, na primer s pozivi svetovnim voditeljem. To je bil že deseti tovrstni festival, potekal je hkrati s splošno razpravo voditeljev na zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku.

Ameriški predsednik Joe Biden je po video povezavi spregovoril o novem ameriškem podnebnem svežnju in dejal, da so ZDA zavezane boju proti podnebnim spremembam. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je spregovorila v živo, pa je opozorila na pravice žensk in deklet.

