Generalna skupščina ZN danes o resoluciji v podporo priznanju Palestine

Generalna skupščina ZN bo danes obravnavala predlog resolucije, ki poziva Varnostni svet, naj si premisli in priporoči članstvo Palestine v ZN. Resolucija hkrati spodbuja države k priznanju neodvisne Palestine in širi nekatere pravice, ki jih ta ima v ZN kot država opazovalka.

Varnostni svet ZN prejšnji mesec zaradi veta ZDA ni potrdil priporočila Generalni skupščini, naj Palestini omogoči polnopravno članstvo v svetovni organizaciji. Generalna skupščina brez tega ne more sprejeti nove članice in tokratni predlog resolucije velja za nadaljevanje pritiska na države, naj priznajo Palestino, so pojasnili diplomatski viri.

Izraelski veleposlanik v ZN Gilad Erdan se je pričakovano izrekel proti predlogu resolucije, ki je po njegovih besedah v nasprotju z ustanovno listino ZN. "Če bo to sprejeto, potem pričakujem, da bodo ZDA v skladu s svojim zakonom prenehale financirati ZN," je povedal po poročanju izraelskega časnika Times of Israel.

ZDA imajo zakon, ki načeloma prepoveduje financiranje organizacij, ki v svoje članstvo sprejmejo Palestino. Leta 2011 je tako Washington zaradi sprejema Palestine začasno prenehal financirati organizacijo ZN za izobraževanje, znanost in kulturo Unesco.

ZDA predloga resolucije, ki bo zanesljivo sprejet, saj Palestino že sedaj priznava več kot 140 držav, ne bodo podprle. Tiskovni predstavnik ameriške misije pri ZN Nate Evans je izjavil, da za ZDA pot do palestinske državnosti vodi skozi neposredna pogajanja z Izraelom.