Vlada sprožila postopke za priznanje Palestine

S tem Slovenija pošilja jasno sporočilo o nujnosti vzpostavitve miru na Bližnjem vzhodu in rešitve dveh držav, pa je zunanja ministrica Tanja Fajon glede današnje odločitve zapisala na omrežju X.

MZEZ @tfajon: "Vesela sem, da je @vladaRS naredila odločen & nepovraten korak v postopku priznanja Palestine. S tem Slovenija 🇸🇮 pošilja jasno sporočilo o nujnosti vzpostavitve miru na #BližnjiVzhod & rešitve dveh držav 🇮🇱🇵🇸. Resnično si želim, da bodo postopki čimprej… pic.twitter.com/FCxLdGedo2 — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) May 9, 2024

Fajonova je ob odhodu z vladne seje izrazila upanje, da bodo Sloveniji sledile podobno misleče države in tudi same sprožile postopke priznanja Palestine.

Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so namreč konec marca ob robu vrha EU sprejeli skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne.

V Sloveniji predlog za priznanje države pripravi vlada, nato ga mora potrditi parlamentarni odbor za zunanjo politiko in zatem še državni zbor.