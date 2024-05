Premierji Slovenije, Španije, Irske in Malte so konec marca ob robu vrha EU sprejeli skupno izjavo, v kateri so izrazili pripravljenost priznati Palestino, ko bo to lahko učinkovito in bodo okoliščine primerne. Naklonjenost priznanju Palestine je večkrat izrazila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Kot danes poroča Delo, naj bi omenjene države Palestino priznale 21. maja.

Za potrditev akta o priznanju Palestine je potrebna navadna večina

Portal N1 medtem ob sklicevanju na neimenovane vire poroča, da so visoki predstavniki vlade že pred nekaj tedni začeli preverjati podrobnosti postopkov glede priznanja Palestine in tudi določili časovnico, po kateri se postopki priznanja začnejo pred junijskimi evropskimi volitvami, zaključijo pa se po njih. Informacije, da naj bi Slovenija priznala Palestino 21. maja, po besedah virov N1 iz vlade tako ne držijo.

Za priznanje Palestine bo morala vlada najprej sprejeti odločitev o priznanju Palestine, nato pa morata akt o priznanju potrditi še parlamentarni odbor za zunanjo politiko in državni zbor. Za potrditev akta o priznanju Palestine je v državnem zboru potrebna navadna večina.

Oglasili so se z vlade

Vlada Republike Slovenije je po objavi v medijih sporočila, da bo predvidoma jutri pričela s postopki za priznanje Palestine kot neodvisne države. "O tej nameri je bila slovenska javnost obveščena že, ko je predsednik vlade Robert Golob s kolegi premierji Španije, Irske in Malte v Bruslju ob robu marčevskega Evropskega sveta podpisal izjavo o priznanju Palestine takrat, ko bo priznanje prineslo pozitivne učinke za razmere v Gazi in ko bo trenutek najbolj primeren," so sporočili.

Vlada zato, kot so navedli, pripravlja predlog o začetku postopka priznanja Palestine na način, da bo priznanje prispevalo k doseganju dogovora o premirju v Gazi in izpustitvi talcev. "Grozote v Gazi se morajo končati. Zato je potrebna takojšnja prekinitev izraelskih napadov na Gazo ter iskanje rešitev za pogajalsko mizo," so še zapisali in dodali, da vlada ostaja v stiku s podobno mislečimi državami, vendar pa je odločitev o načinu in času priznanja suverena odločitev posamične države.

Danes je sicer več kot 350 javnih intelektualk in intelektualcev s podpisom peticije premierja Roberta Goloba in zunanjo ministrico Tanjo Fajon pozvalo k priznanju Palestine. Razočarani so zaradi oklevanja vlade glede priznanja Palestine v času vojne v Gazi in poudarjajo, da bi jo Slovenija morala priznati do konca maja. Peticijo so med drugim podpisali Boris Vezjak, Branko Soban, Boris A. Novak, Rudi Rizman, Spomenka Hribar, Dragan Petrovec in Milena Mileva Blažić. Solidarnost boju Palestincev so izkazali tudi študentje ljubljanske fakultete za družbene vede, ki so fakulteto in Univerzo v Ljubljani ponovno pozvali, da se opredelita do dogajanja v Gazi.