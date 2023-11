Francoski pravosodni minister na zatožni klopi

V Franciji se je danes začel sodni postopek proti pravosodnemu ministru Ericu Dupond-Morettiju, ki je obtožen navzkrižja interesov. Kontroverzni minister, ki še vedno uživa podporo predsednika Emmanuela Macrona, se bo branil pred očitki, da je leta 2021 zlorabil svoj položaj, ko je načrtno ukazal preiskavo več sodnikov. Grozi mu do pet let zapora.

Eric Dupond-Moretti je kot nekdanji znani odvetnik vodenje pravosodnega resorja prevzel leta 2020, leto pozneje pa naj bi izkoristil svoj položaj za obračunavanje z nasprotniki iz časa odvetniške kariere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med desetdnevnim sodnim postopkom se bo minister zagovarjal v zvezi z obtožnico, ki ga bremeni, da je med drugim odredil upravne preiskave proti trem sodnikom. Da njihova izbira ni bila naključna, kaže dejstvo, da so ti sodniki v okviru preiskave nekdanjega predsednika Nicolasa Sarkozyja leta 2014 odredili preiskavo telefonskih stikov številnih odvetnikov, med njimi tudi Dupond-Morettija.

Minister zanika obtožbe in poudarja, da je zgolj ravnal v skladu s priporočili svojih sodelavcev. Iz pravosodnih krogov pa je slišati očitke o ministrovem lovu na čarovnice, še navaja AFP.

Predsednik in premierka mu še naprej zaupata

Francoski predsednik Macron in premierka Elisabeth Borne ministru še naprej zaupata. V primeru obsodbe Dupond-Morettiju grozi do pet let zapora in finančna kazen v višini pol milijona evrov. Prav tako minister več ne bi mogel opravljati javnih funkcij.

Na sodišču bodo zaslišali okoli 20 ljudi, med njimi tudi tri omenjene sodnike. Nepravilnosti pri njihovem delu sicer niso ugotovili.

Še pred aktualnim sodnim postopkom je Dupond-Moretti veljal za kontroverznega politika, saj je nase opozoril z domnevno seksističnimi opazkami in žaljivimi gestami v parlamentu.