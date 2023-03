Francoska vlada prestala glasovanji o nezaupnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoska vlada premierke Elisabeth Borne je danes v spodnjem domu parlamenta, narodni skupščini prestala obe glasovanji o nezaupnici, ki sta ju proti njej vložili sredinska koalicija Liot s podporo levice in pa skrajno desni Nacionalni zbor. Prvo glasovanje je preživela z le devetimi glasovi v svojo korist, drugo pa z veliko večino.

Narodna skupščina je prvo nezaupnico vladi zavrnila z le devetimi glasovi več, saj je za odstavitev vlade v 577-članski skupščini glasovalo 278 poslancev, je sporočila predsednica skupščine Yael Braun-Pivet. Po pričakovanjih naj bi bila ta nezaupnica sicer zavrnjena bolj prepričljivo.

Vlada preživela tudi drugo nezaupnico

Kmalu po prvem se je začelo še drugo glasovanje o nezaupnici, ki jo je proti vladi predsednika Emmanuela Macrona vložil skrajno desni Nacionalni zbor. Tudi to nezaupnico je vlada preživela, in sicer z veliko večino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Braun-Pivetova je po drugem glasovanju tudi potrdila, da to pomeni, da je skupščina sprejela sporno pokojninsko reformo, s katero se upokojitvena starost z 62 zvišuje na 64 let, obenem pa se podaljšuje čas vplačevanja prispevkov v pokojninsko blagajno. Reformo je vlada, ki v parlamentu nima absolutne večine, pretekli četrtek s pomočjo ustavnih pooblastil in mimo parlamenta že sprejela, pred tem pa jo je potrdil tudi zgornji dom parlamenta, senat.

"Še nikoli nismo šli tako daleč pri oblikovanju kompromisa kot pri tej reformi," je še pred glasovanjem dejala Bornova in dodala, da je uporaba člena za izogibanje glasovanju v narodni skupščini "globoko demokratična" v okviru francoske ustave, potem ko so se nanjo usule obtožbe o protidemokratičnem ravnanju, navaja AFP.

Protesti proti pokojninski reformi se nadaljujejo

V Franciji se medtem nadaljujejo protesti proti reformi, ki je po mnenju vlade nujna za obstoj francoske pokojninske blagajne. Zaradi stavke kontrolorjev letenja naj bi danes odpovedali med 20 in 30 odstotkov poletov, že od petka pa ne dela nekaj rafinerij. Nov obsežnejši protest je sicer napovedan za četrtek.