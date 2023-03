Na protestih v Parizu aretirali več kot 200 ljudi #foto

V več mestih po Franciji so se po včerajšnji nepričakovani odločitvi vlade, da z uporabo ustavnega instrumenta sama sprejme pokojninsko reformo, ki med drugim predvideva zvišanje upokojitvene starosti z 62 na 64 let, zbrali jezni in izigrani državljani. V središču Pariza se je zbralo več tisoč ljudi, zažigali so lesene palete, prišla je tudi policija, ki je območje zaprla. Policija je proti protestnikom med drugim uporabila solzivec in pridržala 217 ljudi.

Po potrditvi reforme, ki ji nasprotujejo tudi sindikati, so se na ulicah francoskih mest v četrtek zvečer začeli zbirati protestniki. O protestih so poročali iz Marseilla, Dijona, Nantesa, Rennesa, Rouena, Grenobla, Toulousa in Nice. V Parizu so se protestniki zbrali na trgu Place de la Concorde, kjer jih je policija naštela okrog 6000.

Prišlo je tudi do izgredov in spopadov s policijo. Protestniki so sredi trga prižgali ogenj in obmetavali policiste z različnimi predmeti. Policija je pri praznjenju trga med drugim uporabila vodni top in solzivec. Pridržanih je bilo 219 ljudi.

Zveza sindikatov, ki se borijo proti pokojninski reformi, je ta konec tedna pozvala k "lokalnim shodom", k devetemu dnevu stavk in demonstracij po državi pa v četrtek, 23. marca.

Foto: Guliverimage V izjavi so obsodili sprejem reforme "na silo" in kot resno ocenili "odgovornost vlade za socialno in politično krizo, ki je posledica te odločitve, ki pomeni zanikanje demokracije", poroča francoski dnevnik Le Monde.

V središču francoske prestolnice se je na trgu Concorde zbralo več tisoč ljudi. Zažigali so lesene palete, prišla je tudi policija, ki je območje zaprla.

Foto: Guliverimage O protestih ljudi, ki se čutijo izigrane, so poročali tudi iz drugih francoskih mest.

V mestu Grenoble na jugozahodu države je bila med več sto protestniki tudi predstavnica sindikata CGT Karen Mantovani, ki je dejala, da je bila očitno naivna, ko je mislila, "da bodo vsaj malo spoštovali demokracijo".

Foto: Guliverimage V mestu Lille se je eden od protestnikov vprašal, kako je lahko francoski predsednik Emmanuel Macron preslišal nasprotovanje javnosti reformi. Na transparentu ga je vprašal, če potrebuje njegov slušni aparat.

V Lyonu na jugu države pa se je zbralo okoli 400 ljudi, ki so Macrona pozivali k odstopu.

Foto: Guliverimage

Ankete so v zadnjih tednih pokazale, da reformi nasprotujeta dve tretjini Francozov, hkrati pa jih je prav toliko menilo, da jo bodo kljub temu sprejeli.

Stavke in protesti proti pokojninski reformi sicer potekajo že več tednov. Sindikati so vsakič mobilizirali več sto tisoč ljudi. Največ ljudi se je na ulice podalo 7. marca, ko se je protestov po podatkih policije udeležilo 1,28 milijona, po podatkih sindikatov pa več kot tri milijone ljudi.

Foto: Guliverimage Sprejem reforme mimo parlamenta bi lahko še zaostril stavke na železnici, v rafinerijah in drugih sektorjih.