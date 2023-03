Takšnega Pariza, kot je v zadnjih dneh, si ne želite doživeti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Franciji je bil danes osmi dan protestov proti sporni pokojninski reformi, ki predvideva zvišanje upokojitvene starosti z 62 na 64 let. Na predvečer predložitve reforme v glasovanje v obeh domovih francoskega parlamenta se je na ulice podalo precej manj ljudi kot v prejšnjih dneh. V znak nasprotovanja pokojninski reformi so v Parizu danes že deseti dan stavkali smetarji, zaradi česar se je po podatkih mestne uprave na pločnikih francoske prestolnice nakopičilo več kot 7.600 ton odpadkov.

Po podatkih francoskega notranjega ministrstva je danes v Franciji proti pokojninski reformi protestiralo 480 tisoč ljudi, med njimi 37 tisoč v Parizu. Največ se jih je na ulice podalo 7. marca, ko se je protestov po podatkih policije udeležilo 1,28 milijona ljudi, po podatkih sindikatov pa več kot tri milijone.

Francoski predsednik Emmanuel Macron se bo glede reforme drevi srečal s predsednico vlade Elisabeth Borne in nekaterimi glavnimi ministri, ki jih reforma zadeva.

Vlada kljub protestom vztraja pri reformi

Senatorji in poslanci so danes dosegli dogovor o skupni različici spornega predloga zakona, o kateri naj bi po napovedih v četrtek najprej glasoval senat, nato pa še narodna skupščina, kjer Macronovi zavezniki nimajo absolutne večine. Francoski sindikati, ki reformi ostro nasprotujejo, še vedno upajo, da bo Macron, ki je zavrnil njihove pozive k pogovorom, popustil.

Vlada kljub protestom vztraja pri reformi, češ da bi se brez nje pokojninski sistem sesul. Pokojninska reforma je bila tudi ena od osrednjih Macronovih predvolilnih obljub. Kritike so poskušali omiliti z obljubami o zvišanju najnižje zagotovljene pokojnine na 1.200 evrov ter dodatkih za upokojence z zdravstvenimi težavami in tiste, ki so opravljali fizično zahtevna dela. Opozicija pa jim očita, da gre zgolj za "bombončke" brez pravega učinka.

V več mestih po Franciji se nadaljujejo tudi stavke v nekaterih ključnih sektorjih, med drugim na štirih francoskih terminalih za utekočinjeni zemeljski plin in v 11 skladiščih ter več rafinerijah, zaradi stavk sta motena železniški in letalski promet.