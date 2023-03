Sedmi dan protestov proti pokojninski reformi, Macron vztraja pri svojem

To je od 19. januarja že sedmi dan protestov proti pokojninski reformi, s katero želi Macron najnižjo upokojitveno starost s sedanjih 62 zvišati na 64 let. Do reforme so Francozi glede na ankete večinoma sovražno naravnani, saj menijo, da je nepravična zlasti do žensk in delavcev, ki opravljajo naporno delo. Na drugi strani pa večina Francozov podpira proteste in stavke proti njej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih policijskih virov bi se lahko 230 načrtovanih protestov po državi danes udeležilo med 800 tisoč in milijon ljudi, od tega okoli 100 tisoč v Parizu.

V torek je bila udeležba na protestih proti reformi rekordna, saj se jih je po podatkih policije udeležilo 1,28 milijona ljudi, po podatkih sindikatov pa več kot tri milijone.

Macron vztraja, da je reforma nujna, saj se je vlada za dvig upokojitvene starosti odločila zaradi poslabšanja finančnega stanja pokojninskih skladov in staranja prebivalstva. V petek je zavrnil prošnjo sindikatov za srečanje. Poudaril je, da je po posvetovanjih, ki jih je z njimi opravila predsednica vlade Elisabeth Borne, zdaj čas za parlament.

Reformni zakon namreč zdaj obravnava zgornji dom parlamenta, senat, ki se je sestal tudi danes. Ker ga po dobrem tednu dni čaka še obravnava okoli 680 dopolnil zakona, je minister za delo Olivier Dussopt v petek omenil možnost uporabe ustavnega določila, po katerem bi senatorji glasovali le o vsem besedilu zakona, v katerem bi obdržali samo 70 vladnih dopolnil.

Tudi brez razprave ali glasovanja pa bi lahko preostala dopolnila predlagatelji predstavili. S tem opozicijski levici še vedno ostaja upanje, da senat o besedilu ne bo glasoval do nedelje opolnoči, kot je zdaj postavljen rok.

Sindikati razočarani nad Macronom

Sindikati so po Macronovi zavrnitvi za srečanje v petek izrazili razočaranje, ker ne upošteva delavcev, in zagrozili z novimi blokadami. Še vedno je namreč negotovo, ali bodo sindikati nadaljevali blokade in obnovljive stavke, ki se nadaljujejo od torka in vplivajo na promet, energetiko in druge strateške sektorje.

V Parizu se tako v nekaterih okrožjih kopičijo smeti, saj po podatkih mestne uprave v četrtek niso odpeljali 3.700 ton odpadkov.

Francoski organ za zračni promet pa je zaradi stavke kontrolorjev zračnega prometa od letalskih družb zahteval, naj na več letališčih odpovedo 20 odstotkov za danes in v nedeljo načrtovanih poletov. Nacionalna železniška družba SNCF je medtem napovedala, da bo železniški promet ta konec tedna ostal "močno moten", poroča AFP.