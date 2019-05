Seksizem pri zaposlovanju: za delo v lokalu iskali mlajšo žensko #video

"Pričakuje se mlajša oseba ženskega spola," je zapisano v oglasu kavarne Osmice v Prekmurju, ki so ga delili na Facebooku. Ob tem so objavili še: "Javila se je zgolj ena študentka, ena zaposlena in en črni migrant."

Oglas so zasledili v Sindikatu Mladi plus in ga prijavili delovni inšpekciji. "Zagotovljena mora biti enaka obravnava med spoloma. Tega si nismo izmislili mi," je za Planet dejal Gregor Inkret iz Sindikata Mladi plus.

Lastniku se oglas ne zdi sporen

Lastniku kavarne se oglas kljub kazni ne zdi sporen. Odgovarja, da so preprosto napisali, kakšno osebo potrebujejo, in da z oglasom niso želeli zavajati starejših žensk.

Delovna inšpekcija je Osmici naložila globo, ta znaša od tri do 20 tisoč evrov. Da niso želeli tratiti časa tistih, ki jih tako ali tako ne bi zaposlili, pa je dejal lastnik Osmice, ki se pred kamero ni želel izpostavljati.

Argument lastnika je trhel, pravijo v sindikatu in opozarjajo na to, kaj oglas implicira.

Katere so izjeme?

Zakon sicer dopušča izjeme. V zaporih, na primer, ženske pazijo ženske paznice in moške moški pazniki. Tudi na letališčih lahko zahtevate, da telesni pregled opravi oseba istega spola. Kršitev je veliko, so dejali v sindikatu. Veliko je tudi takšnih oglasov, ki nadomeščajo redne oblike dela s prekarnimi.

Oglas kavarne v Prekmurju, kjer za delo v strežbi iščejo mlajšo osebo ženskega spola, ni osamljen primer tovrstne diskriminacije.

Do 20 tisoč evrov kazni vas kot delodajalca lahko doleti, če objavite diskriminatoren, seksističen oglas za delo. Kljub visokim globam tovrstnih oglasov ni malo.