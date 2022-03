Francoska vojska v Maliju ubila pomembnega člana Al Kaide

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoske sile so v Maliju prvič posredovale leta 2013, vendar so nesporazumi s Francijo po državnem udaru leta 2020 vojaško hunto v Maliju pripeljali do drugih zaveznikov, kot je denimo ruska paravojaška skupina Wagner.

Francuske sile so v Maliju prvič posredovale leta 2013, vendar so nesporazumi s Francijo po državnem udaru leta 2020 vojaško hunto v Maliju pripeljali do drugih zaveznikov, kot je denimo ruska paravojaška skupina Wagner.

Francoska vojska je danes sporočila, da so njene protidžihadistične sile v zahodnoafriški državi Mali ubile Jahijo Džuadija, enega od vodilnih članov teroristične skupine Al Kaida Islamskega Magreba (AQIM), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Alžirec Jahia Džuadi, znan tudi kot Abu Amar al-Džazairi, je bil ubit v noči s 25. na 26. februar okoli 160 kilometrov severno od Timbuktuja v osrednjem Maliju. Ubili so ga pripadniki kopenskih sil ob podpori bojnega helikopterja in dveh brezpilotnih letal, je v izjavi sporočila francoska vojska.

Njegova smrt bo "ponovno oslabila vodenje Al Kaide" v Maliju, so še dodali v izjavi, v kateri je bil Džuadi označen za "glavno povezavo" s skupino GSIM, ki se je pridružila Al Kaidi, in sicer predvsem "na severu Malija in na območju Timbuktuja".

Leta 2019 pobegnil v Mali

Nekdanji "emir" operacij Al Kaide v Libiji je leta 2019 pobegnil v Mali in se naselil v regiji Timbuktu, kjer je pomagal organizirati teroristično skupino ter usklajeval oskrbo, finance in logistiko, je sporočila francoska vojska.

Francija se medtem pripravlja na premestitev približno 2.400 vojakov iz Malija v druge države na območju Sahela, ki se prav tako soočajo s hudimi nemiri in džihadističnimi upori, še poroča AFP.

Foto: Twitter

Operacije proti oboroženim terorističnim skupinam se nadaljujejo

Francoska vojska je sicer sporočila, da se "operacije proti oboroženim terorističnim skupinam nadaljujejo", spopadi na tem območju pa še vedno ne pojenjajo. Ravno danes je v osrednjem delu Malija obcestna bomba ubila dva pripadnika mirovnih sil ZN.

"Danes zjutraj je oskrbovalni konvoj naletel na improvizirano eksplozivno napravo," je na Twitterju sporočil tiskovni predstavnik mirovne misije ZN v Maliju Olivier Salgado. Dodal je, da so bili ranjeni še štirje pripadniki mirovnih sil.

Do incidenta je prišlo v času, ko ZN ocenjujejo učinke odločitev Francije, ki bo zaradi razhajanj z vladajočo vojaško hunto v Maliju svoje sile postopoma umaknila iz te države, še poroča AFP.

Prvič so francoske sile v Maliju posredovale leta 2013

Kljub prisotnosti mednarodnih sil se Mali sooča s težavami pri ponovni vzpostavitvi nadzora nad svojim ozemljem. Največjo težavo predstavlja džihadistični upor, ki se je začel na severu države leta 2012 in se od takrat razširil v sosednji Niger in Burkino Faso. Spopadi so že zahtevali na tisoče življenj, več sto tisoč ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove.