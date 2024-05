Francoska policija ustrelila moškega, ki naj bi poskušal zažgati sinagogo

À Rouen, les policiers nationaux ont neutralisé tôt ce matin un individu armé souhaitant manifestement mettre le feu à la synagogue de la ville. Je les félicite pour leur réactivité et leur courage. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 17, 2024

"Nacionalna policija v Rouenu je zgodaj zjutraj nevtralizirala oboroženega posameznika, ki je očitno želel zažgati mestno sinagogo," je na družbenem omrežju X danes sporočil Darmanin.

Bravo aux courageux policiers de Rouen qui ont neutralisé un individu qui se jetait sur eux avec un couteau et une barre de fer.

Visiblement, l’individu voulait brûler la synagogue.

Voilà le résultat de la haine du juif en 🇫🇷.

Exemple que porter un couteau doit rester un délit! pic.twitter.com/CvD0fsRK38 — Matthieu Valet (@mvalet_officiel) May 17, 2024

Po navedbah policijskega vira je policija posredovala na podlagi obvestila, da so v bližini sinagoge opazili dim. Foto: Reuters

Ko so policisti prišli na prizorišče, so odkrili moškega, oboroženega z nožem in železno palico, ki se jim je približeval. Eden od policistov je streljal, moški pa je nato umrl, je za AFP povedal vir.

🔴 Un individu armé «souhaitant mettre le feu à la synagogue» abattu par la police à Rouen



➡️ https://t.co/tVEIxeLzx9 pic.twitter.com/Kdb9GlD5rq — Le Parisien (@le_Parisien) May 17, 2024

V Franciji živi največja judovska skupnost za Izraelom in ZDA, pa tudi največja muslimanska skupnost v Evropi, še navaja AFP.