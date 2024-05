Kdo je kriminalec Muha, zaradi katerega je na nogah vsa Evropa? #video

Zapornika, ki je v torek med zasedo oboroženih moških pobegnil iz zaporniškega kombija v bližini mesta Rouen na severozahodu Francije, policija še vedno išče. Tridesetletnega Mohameda Amro, znanega pod vzdevkom Muha, v zaporu niso posebno opazovali, kot bi sicer zelo nevarne zapornike. Med organiziranim napadom so po zadnjih podatkih umrli trije policisti, še trije so huje ranjeni. V znak solidarnosti do umrlih kolegov, ki so jih ubili v zasedi, v Franciji potekajo demonstracije policistov.

The French gang leader Mohammed “The Fly” Amra was freed today when when men armed with Kalashnikovs attacked a prison van



3 prison guards were killed & 3 were seriously wounded.



The French police are asking the public for help.



Share Mohammed’s picture to help them catch him pic.twitter.com/RvpgZlOzJi — Visegrád 24 (@visegrad24) May 14, 2024

Zapornik Mohamed Amra naj bi bil povezan s tolpo v Marseillu, ki se ukvarja z drogami in nasiljem. Muho so v torek s sodišča peljali v zapor v mestu Rouen blizu Pariza, ko je v zaporniški kombi pri cestninski postaji trčil avtomobil znamke peugeot. Izstopili so moški s puškami, ki so se jim pridružili še drugi oboroženi moški, ki so izstopili iz audija, s katerim so verjetno sledili vozilu iz zapora.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Absence totale d'humanité...

Qui peut croire, que nous pourrions faire société avec ces monstres? 😑 pic.twitter.com/mhFtQEHS1h#Incarville #MohamedAmra — Un Gavach 🇨🇵🌿 (@UnGavach) May 14, 2024

Trgovina z mamili in poskus umora

Tridesetletnika so 10. maja obsodili zaradi vloma, tožilci v Marseillu pa so ga obtožili tudi ugrabitve, ki je povzročila smrt. V kartoteki ima več pravnomočnih obsodb zaradi trgovine z mamili in poskusa umora. Priprt je bil v zaporu Val de Reuil blizu Rouena, pred zasedo pa se je na bližnjem sodišču pojavil v zvezi s tremi novimi obtožbami.

Amra ni bil pozorno opazovan zapornik, je povedala tožilka Laura Beccuau, vendar je njegov prevoz še vedno zahteval spremstvo tretje stopnje, kar pomeni, da je z njim potovalo pet zaporniških uradnikov.

Tako je napad posnel očividec:





Iskalna akcija v teku

Francoska policija je v Normandiji na teren napotila na stotine policistov, ki še vedno iščejo Muho in napadalce, mnogi pa so se udeležili demonstracij v znak solidarnosti do umrlih kolegov.

LIVE: French police demonstrate in solidarity with two colleagues killed in an ambush on a police prison van https://t.co/WAdYjfDkuX — Reuters (@Reuters) May 15, 2024

"Uporabljamo vsa sredstva, da bi našli te zločince," je dejal francoski notranji minister Gerald Darmanin.