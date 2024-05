V napadu na zaporniški kombi v bližini mesta Rouen na severozahodu Francije so danes ubili tri pravosodne policiste, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal vir pri policiji. Še najmanj dva policista sta bila ranjena. Zapornik, ki so ga prevažali, je pobegnil z napadalci.

Trije uslužbenci zapora so umrli v streljanju, je za AFP povedal vir in dodal, da so se napadalci s prizorišča odpeljali v dveh terenskih vozilih. Enega so kasneje našli zoglenelega.

Napad se je zgodil okoli 11. ure

Napad, ki naj bi ga izvedla skupina kriminalcev, se je zgodil okoli 11. ure po lokalnem času na cesti v kraju Incarville v bližini Rouena, od koder naj bi zapornika prevažali v kraj Evreux slabih 70 kilometrov južneje. V streljanju naj bi bil ranjen tudi eden od napadalcev.

Po poročanju britanskega BBC so v napadu ubili dva policista. Francoski pravosodni minister Eric Dupond-Moretti je medtem na omrežju X potrdil napad in pojasnil, da se bo v kratkem sestala krizna enota.