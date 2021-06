Francija: zelena luč za umetno oploditev istospolnih in samskih žensk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoski poslanci so novi zakon o bioetiki sprejeli z veliko večino

Francoska narodna skupščina je danes dokončno potrdila legalizacijo umetne oploditve za istospolne in samske ženske.

Francoska narodna skupščina je danes dokončno potrdila legalizacijo umetne oploditve za istospolne in samske ženske. Francoski poslanci so novi zakon o bioetiki sprejeli z veliko večino. Za je glasovalo 326 poslancev, proti jih je bilo 115, 42 se je glasovanja vzdržalo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Francija se je tako pridružila skupini več kot desetim evropskih državam, vključno z Belgijo, Nizozemsko, Švedsko in Španijo, ki pri reproduktivnih pravicah ne razlikujejo med heteroseksualnimi in istospolnimi pari ali med pari in samskimi ženskami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izpolnjena Macronova predvolilna obljuba

Po približno dveh letih razprave je sedaj po poročanju nemške tiskovne agencije dpa izpolnjena predvolilna obljuba, ki jo je leta 2017 dal sedanji predsednik Francije Emmanuel Macron. Francoska ministrica za delo Elisabeth Borne se je na današnjo odločitev francoskega parlamenta odzvala prek Twitterja in jo pozdravila.

V Franciji je bila doslej umetna oploditev dovoljena le heteroseksualnim parom, ki niso mogli spočeti otrok. Reforma zakonodaje je sicer bila deležna veliko kritik, tudi s strani katoliških združenj.