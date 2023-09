Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šole v Franciji so na prvi šolski dan na desetine učenk v abajah poslale domov, ker jih te niso želele sleči, je povedal francoski minister za izobraževanje Gabriel Attal. Vlada trdi, da so oblačila v nasprotju s pravili sekularizma.

Na desetine deklet, ki so v ponedeljek v Franciji prišla v šolo v abaji in je niso želela sleči, so poslali domov, je za francosko televizijo BFM povedal vladni minister.

Abajo, vrhnje oblačilo, ki pokriva telo od ramen do nog in ga nosijo nekatere muslimanke, je francoska vlada prejšnji mesec v šolah prepovedala. Vlada pravi, da abaja pomeni izkazovanje verske pripadnosti, kar je v šolah prepovedano po zakonu iz leta 2004.

Do prejšnjega meseca abaja ni bila izrecno prepovedana in je veljala za nekakšno sivo cono v zakonu.

Skoraj 300 deklet je na prvi dan šolskega leta v šolo prišlo v abaji, od teh so jih 67 poslali domov, potem ko oblačila niso hotela sleči, je za BFM povedal minister Attal in dodal, da se je večina strinjala, da abaje odložijo.

Pojasnil je tudi, da so dekletom, poslanim domov, izročili pismo za njihove družine, v katerem so zapisali, da "sekularizem ni omejitev, temveč svoboda." Če bodo dekleta vztrajala pri nošenju abaje v šoli, bodo sledili novi pogovori z njihovimi družinami, je dodal minister.

Odziv na prepoved

Združenje, ki zastopa muslimane, Akcija za pravice muslimanov (ADM), je pozvalo Državni svet, najvišje francosko sodišče za pritožbe proti državnim organom, naj izda odredbo proti prepovedi abaje in prav tako proti prepovedi moške različice tega oblačila, khamijev.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je stopil v bran prepovedi in dejal, da v Franciji obstaja "manjšina", ki "uporablja religijo za kljubovanje republiki in sekularizmu". Dodal je še, da je takšno vedenje vodilo do "najhujših posledic", pri čemer je omenil brutalen umor učitelja Samuela Patyja pred tremi leti.

Patyja je ubil 18-letni ruski muslimanski begunec po kampanji na družbenih medijih, v kateri so ga napadali zaradi prikazovanja karikatur preroka Mohameda v okviru pouka o svobodi izražanja.

"Šola mora ostati nevtralna: ne vem, katere vere ste; vi pa ne veste, katera je moja," je poudaril Macron.

V skladu z zakonom o sekularizmu iz leta 2004 so bili krščanski križi, judovske kippe in islamske naglavne rute v šolah že prepovedani, avgusta letos pa so prepoved razširili še na abaje.