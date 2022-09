Finska premierka dobila konkurenco? Tako se zabava hrvaški politik. #video

Pred časom je v javnost prišel posnetek finske premierke Sanne Marin, kako pleše in se zabava s prijatelji. S plesnimi gibi finske premierke se lahko kosa predsednik hrvaškega parlamenta Gordan Jandroković, ki so ga na dopustu ujeli, kako pleše v klubu.

Posnetek iz kluba Diamond 12, na katerem predsednik parlamenta skače v ritmu glasbe DJ Ofenbacha, je zaokrožil po spletu in postal pravi hit. Tudi politiki so običajni ljudje, ki se na dopustu radi sprostijo in zabavajo.

Not everyone understands house music.

But Gordan Jandroković does. 🕺 https://t.co/YctpRvMqPr — Bruno Zupan (@komacore) September 3, 2022

Jandroković je za 24sata pojasnil, da je posnetek nastal 12. avgusta in da vsako leto dopustuje v Malinski na Krku. "Vprašali so me, na čem sem bil. Bil sem na Malvaziji. Šli smo v klub, ki so ga ravno odprli, sprostili smo se in bilo je res dobro," je divjo noč opisal Jandroković. Na zabavi je bil skupaj z ženo in prijatelji, je še dodal.