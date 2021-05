Hrvaški politik objavil fotografijo v kopalkah, da bi dokazal, da ima mišice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik hrvaškega parlamenta Gordan Jandroković marca letos, ko so ga cepili proti covid-19. Foto: Reuters

Na Hrvaškem že nekaj časa poteka besedna vojna med predsednikom republike Zoranom Milanovićem in predstavniki vladajoče stranke HDZ. Ta teden je prepir dobil nove, precej nenavadne razsežnosti.

Milanović je med pogovorom z novinarji okrcal predsednika hrvaškega parlamenta Gordana Jandrokovića in dejal: "On je nastavljen strankarski priliznjenec, ki se poskuša pretvarjati, v resnici pa je navaden nasilnež brez mišic."

Jandrokovića so te besede očitno zelo zmotile - pa ne opazka o priliznjencu, temveč trditev, da nima mišic. Na svojem uradnem profilu na Facebooku je zato objavil fotografijo sebe v kopalkah:

Budući da me klaun 🤡 Milanović optužio da sam nasilnik bez mišića, a kako se zalažem za argumentiranu raspravu, prilažem dokazni materijal.💪 Nasilnik nisam, a o mišićima prosudite sami...🤷🏻😄 Posted by Gordan Jandroković on Thursday, May 13, 2021

Ob fotografiji je zapisal: "Klovn Milanović me je obtožil, da sem nasilnež brez mišic, jaz pa sem privrženec argumentiranih razprav, zato prilagam dokazni material. Nasilnež nisem, o mišicah pa presodite sami."

Jandrokovićeva objava je na družbenih omrežjih sprožila val smeha in posmeha. Nekateri so mu očitali, da fotografija očitno ni aktualna, saj je na njej še zelo mlad, drugim se je zdelo, da tudi na tej fotografiji nima ravno velikih mišic, spet tretji so se spraševali, kaj bi Jandroković storil, če bi mu Milanović očital pomanjkanje katerega drugega, intimnejšega dela telesa.

