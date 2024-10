Zakaj bi se morali pred tekom vedno ogreti?

Ljubljanski maraton bo kmalu tu in verjetno se že vsi bodoči udeleženci aktivno pripravljate na izziv, ki vas čaka v mesecu oktobru. Ne glede na to, katero razdaljo ste izbrali in kako potekajo vaše priprave, preden se odpravite na tek, poskrbite, da bo vaše telo ogreto. V nadaljevanju članka vam razkrijemo, zakaj je ogrevanje pred športom tako zelo pomembno.

Povečanje telesne temperature

Eden izmed najpomembnejših ciljev, ki jih ima ogrevanje, je postopno višanje telesne temperature. S tem povišamo tudi temperaturo mišic, kar omogoči njihovo večjo prožnost. Ob tem bo tudi tveganje za poškodbe manjše, višja temperatura mišic pa bo omogočila, da se bodo mišična vlakna hitreje sprostila, kar izboljša vašo moč in hitrost. Povečana telesna temperatura prav tako izboljša elastičnost tkiv, kot so vezi in kite, kar poskrbi za večjo gibljivost sklepov.

Povečan pretok krvi in oskrba s kisikom

Med ogrevanjem srčni utrip naraste, kar vodi do povečanega pretoka krvi po telesu. Več krvi pomeni, da mišice prejmejo več kisika in hranilnih snovi, kar je ključnega pomena za njihovo optimalno delovanje med telesno aktivnostjo. S povečanim pretokom krvi se hkrati pospeši odstranjevanje presnovnih odpadnih snovi, kot je mlečna kislina, kar zmanjša utrujenost in omogoča daljšo vzdržljivost med vadbo.

Ogrevanje bo vsekakor pripomoglo k uspešnemu tekmovanju. Foto: Shutterstock

Aktivacija energetskih sistemov

Telo za pridobivanje energije uporablja več različnih sistemov, ki so odvisni od intenzivnosti in trajanja vadbe. Med ogrevanjem se ti energetski sistemi postopoma aktivirajo, kar omogoči lažji prehod v intenzivno vadbo. S pravilnim ogrevanjem telo optimizira porabo energije, kar pomeni, da športniki lahko dlje časa trenirajo brez prekomerne utrujenosti. Ogrevanje prav tako prispeva k učinkovitejšemu izkoristku maščob kot vira energije, kar je še posebej pomembno pri vzdržljivostnih športih, kot je maraton.

Zmanjšanje tveganja za poškodbe

Ena najpomembnejših prednosti ogrevanja je zmanjšanje tveganja za poškodbe. Ko so mišice, kite in sklepi dobro pripravljeni na telesno aktivnost, se zmanjša možnost za nateg mišic, zvine in druge poškodbe, ki se pogosto pojavijo pri športih. Ogrevanje poveča tudi količino sinovialne tekočine v sklepih, kar izboljša mazanje in zmanjša obrabo sklepov med samo vadbo. Številne raziskave so pokazale, da športniki, ki se ustrezno ogrejejo, manj verjetno trpijo za poškodbami zaradi preobremenitve ali nepravilnih gibov. To je še posebej pomembno pri daljših vadbah ali tekmovanjih, kjer se mišična utrujenost povečuje.

Vzemite si vsaj 10 minut in razgibajte svoje telo. Foto: Shutterstock

Psihološka priprava

Ogrevanje ima tudi psihološko vlogo. Z razgibanjem in postopnim dvigovanjem intenzivnosti vadbe se športniki mentalno pripravijo na izziv, ki jih čaka. Pomaga pri zmanjševanju anksioznosti in prav tako vpliva na živčni sistem. Poleg tega ogrevanje pomaga športnikom, da se vključijo v način delovanja telesa in se osredotočijo na svoje športne cilje, ki jih želijo doseči. Ta psihološka priprava mnogim izboljša motivacijo in vztrajnost med treningom ali tekmovanjem.

Kako se pravilno ogreti pred tekom?

Ogrevanje naj traja nekje med 10 in 15 minutami in naj se začne z lahkotnim tekom ali hojo, ki dvigne telesno temperaturo in pospeši srčni utrip. Nato je priporočljivo vključiti dinamične vaje, kot so visoki dvigi kolen, poskoki, kroženje z rokami in boki ter lahkotni pospeški. Takšno ogrevanje pripravi telo na optimalno zmogljivost med tekom ter zmanjša tveganje za poškodbe.

Dobro ogreto telo bo poskrbelo za pozitivno energijo med tekom. Foto: Shutterstock

