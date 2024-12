Klakočar Zupančič za intenzivnejše sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško

Sogovornika sta se strinjala, da imata državi izjemno dobre medsosedske odnose. Poudarila sta, da se je v zadnjih 15 mesecih okrepilo tudi sodelovanje na ravni parlamentov. To bo v prihodnosti po njunih besedah postalo intenzivnejše tudi med parlamentarnimi telesi, oba pa sta se zavzela za to, da bi parlamenta k intenzivnejšemu sodelovanju spodbudila tudi vladi.

"Želela bi, da državi okrepita tudi pogajanja pri odprtih vprašanjih, ki so lahko pereča za prebivalstvo, predvsem na obmejnih področjih," je izjavila Klakočar Zupančič, ki upa na napredek na tem področju.

Kot je dodala, si oba z Jandrokovićem želita, da Slovenija in Hrvaška resnično pokažeta, da sta državi, ki se znata pogovarjati in sklepati kompromise. "Verjamem, da bo temu obisku sledilo tudi kakšno konkretnejše dejanje," je dodala.

Izjemno sodelovanje na področjih gospodarstva in kulture

Sodelovanje med državama je po ocenah obeh sicer izjemno dobro tako na področju gospodarstva kot kulture.

Jandroković je pri tem omenil blagovno menjavo, ki je lani presegla sedem milijard evrov, ter intenzivno vlaganje hrvaških družb v Slovenijo in obratno, pa tudi to, da so Slovenci drugi najštevilčnejši turisti na Hrvaškem.

Klakočar Zupančič pa je poudarila, da je bila Hrvaška na jubilejnem 40. knjižnem sejmu v Ljubljani država v fokusu, kar bo po njenem prepričanju spodbudilo tudi prevode hrvaške literature v slovenščino in slovenske literature v hrvaščino.

Predsednico DZ bosta danes sprejela tudi hrvaški premier Andrej Plenković in predsednik Zoran Milanović.

V torek se je v Zagrebu srečala tudi s predstavniki slovenske skupnosti na Hrvaškem. Društvom se je zahvalila za njihovo delovanje in obljubila, da bo med svojim obiskom v Zagrebu omenila željo slovenske skupnosti po tem, da društvo Slovenski dom Zagreb, ki deluje že 95 let, postane lastnik prostorov na Masarykovi ulici, za kar si prizadeva že več desetletij.