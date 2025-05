Na rojstnodnevni zabavi z nožem ubil štiri najstnike, nato sodil še sebi

Na zabavi naj bi mladenič, ki je bil pod vplivom alkohola, z nožem napadel udeležence zabave in pri tem štiri ubil in štiri ranil. Napadalec je nato zažgal vrtno lopo in storil samomor.

Po besedah tiskovnega predstavnika regionalnega tožilca so bile žrtve stare med 13 in 17 let.

Poškodovane so odpeljali v bolnišnico v mestu Irkutsk, stanje enega pa naj bi bilo po zadnjih informacijah kritično.

Preiskava umorov poteka, v regiji pa so razglasili tridnevno žalovanje.