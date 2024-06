Fajonova napovedala odprtje častnega konzulata v Džakarti

Zunanja ministrica Tanja Fajon in indonezijska kolegica Retno Marsudi sta se danes v Ljubljani zavzeli za končanje vojne v Gazi, pri čemer je Marsudi pohvalila držo in vlogo Slovenije, ko gre za reševanje konflikta na Bližnjem vzhodu. Zavzeli sta se tudi za krepitev odnosov med državama, Fajon pa je napovedala odprtje častnega konzulata v Džakarti.

Slovenija in Indonezija se zavzemata za končanje vojne v Gazi in krepitev dobave humanitarne pomoči, sta na novinarski konferenci poudarili ministrici. Fajon je še dodala, da državi sodelujeta pri iskanju politične arhitekture, s katero bi po vzpostavitvi trajnega premirja v Gazi lahko opolnomočili palestinsko oblast ter zagotovili mirno sobivanje Palestincev in Izraelcev.

Indonezijska ministrica pohvalila Slovenijo

Marsudi je medtem pohvalila držo in vlogo Slovenije, ko gre za reševanje konflikta v Gazi ter pozdravila nedavno priznanje Palestine. "Slovenija je pokazala trdno podporo v obrambi pravice za Palestino. Postavili ste se na pravo stran zgodovine," je nadaljevala in izrazila željo, da bi Sloveniji glede priznanja Palestine sledile tudi druge države.

Ministrici sta govorili tudi o vojni v Ukrajini, pri čemer je Fajon izpostavila, da morajo ista načela mednarodnega prava veljati tako v Gazi kot v Ukrajini. Želi si, da bi se mirovni proces, ki se je začel s konferenco v Švici, nadaljeval, s ciljem doseči trajen in pravičen mir za Ukrajino.

Fajon in Marsudi sta prav tako izrazili zaskrbljenost zaradi napetih razmer v Afganistanu, na Južnokitajskem morju in v Mjanmaru. "Ob novicah iz Ukrajine in Gaze je težko slediti tudi dogajanju v Mjanmaru, a pomembno je vedeti, da je tam dogajanje resnično grozljivo in zasluži vso našo pozornost," je opozorila Fajon.

Slovenija namerava v Džakarti odpreti častni konzulat

Ministrici sta poudarili potrebo po krepitvi dvostranskih odnosov med državama tako na političnem kot gospodarskem področju. V luči tega je Fajon naznanila, da namerava Slovenija v Džakarti odpreti častni konzulat, nadeja pa se tudi obiska indonezijske poslovne delegacije jeseni.

"Indonezija vidi velik potencial v Luki Koper, vidi pa tudi potencial za krepitev trgovinske izmenjave, zlasti na področju kmetijstva, digitalizacije in drugje," je dodala. Marsudi pa je pojasnila, da bi bila Luka Koper za Indonezijo lahko pomembna alternativna vstopna točka na trge v srednji in vzhodni Evropi.

Fajon je medtem podprla ambicije Indonezije za članstvo v Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Izpostavila je potrebo po krepitvi odnosov med EU in Združenjem držav jugovzhodne Azije (Asean) ter izrazila željo, da bi še letos prišlo do zaključka pogajanj o sklenitvi celovitega gospodarskega partnerskega sporazuma med EU in Indonezijo.

Marsudi je ob zaključku obiska Sloveniji še čestitala za dan državnosti, ki je potekal v petek, slovenski nogometni reprezentanci pa je čestitala za uvrstitev v izločilne boje evropskega nogometnega prvenstva.