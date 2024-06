"Skupina prijateljev Zahodnega Balkana [...] je dober dokaz, da moramo širitev obravnavati kot geostrateško nujnost, ki potrebuje politično podporo. Gre za zdaj ali nikoli," je med drugim dejala Fajonova. Menila je, da morajo tako v EU kot v državah Zahodnega Balkana narediti vse, da do širitve pride čim prej.

"Zahodni Balkan je v srcu Evrope in to mora postati tudi politična realnost"

Ocenila je tudi, da se je Slovenija v zadnjih dveh letih "skupaj z državami prijateljicami Zahodnega Balkana" močno angažirala pri pospeševanju evropske poti držav v tej regiji, kar je po njenem prineslo očitne rezultate.

"Dejstvo je, da je Zahodni Balkan v srcu Evrope, in to mora postati tudi politična realnost. Alternativa – če ne bomo dovolj odločni in hitri – je povečan vpliv drugih držav, ki v regiji že zdaj pospešeno uveljavljajo svoje interese," je ob robu srečanja skupine povedala zunanja ministrica.

Z njo se je strinjal tudi gostitelj, avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. "EU brez Zahodnega Balkana ni popolna," je dejal, ob tem pa srečanje s predstavniki šestih držav EU in šestih držav Zahodnega Balkana v opatiji Göttweig opisal kot "prihodnji svet EU za zunanje zadeve".

Pozdravila je pobudo Josepha Borrella

Fajonova je ob tem pozdravila pobudo visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella, ki se je prav tako pridružil srečanju v Avstriji in predlagal, da bi v ponedeljek na zasedanju zunanjih ministrov EU sodelovali tudi ministri držav Zahodnega Balkana. "To bi morala postati redna praksa," je menila ministrica.

Srečanja so se ob Fajonovi, Borrellu in Schallenbergu udeležili zunanji ministri Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije, Srbije, Grčije, Hrvaške, Slovaške in Češke ter predstavnik italijanskega zunanjega ministrstva. Podpisali so tudi skupen poziv v podporo nadaljnji širitvi EU na Zahodni Balkan.