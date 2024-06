Ministrica Tanja Fajon in minister Združenih arabskih emiratov (ZAE) Abdulah bin Zajed Al Najhan sta govorila o poglabljanju bilateralnih odnosov med Slovenijo in ZAE, predvsem na ekonomskem področju. Ministrica je vesela, da imajo Združeni arabski emirati interes za naložbe v Slovenijo in povečanje trgovinske menjave.

"Zanimajo jih tako turizem, gospodarstvo, promet kot tudi umetna inteligenca. Veliko sva govorila o krepitvi gospodarskega sodelovanja in o sklenitvi treh memorandumov o sodelovanju v bližnji prihodnosti. Ob tem jih zanimajo tudi obnovljivi viri in tehnologije", je dejala Fajonova. Dodala je, da je bil obisk kratek, a koristen. "Predvsem pa obisk ministra le nekaj tednov po pogovorih v Abu Dabiju potrjuje dobre odnose med državama," je povedala ministrica.

🇸🇮🤝🇦🇪



Ministrica @tfajon: "V veselje mi je, da lahko po 15 letih v Ljubljani gostim MZZ #ZAE Abdulaha Bin Zajeda, le nekaj tednov po najinem srečanju v Abu Dabiju, kjer sva pripravila osnove za skupno delo in okrepitev že sedaj prijateljskega sodelovanja med državama." pic.twitter.com/fGPNdRPMHk — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) June 14, 2024

V ZAE deluje kar nekaj slovenskih podjetij, obstajajo pa nove možnosti za sodelovanje. ZAE so med državami Zaliva po obsegu blagovne menjave s Slovenijo na drugem mestu.

Ministrica Tanja Fajon je poudarila tudi, da vidi možnost vzpostaviti oblike sodelovanja na področju kulture, visokega šolstva in med našimi diplomatskimi akademijami.

Ministrica @tfajon: "Veseli me, da imajo #ZAE interes za naložbe v Slovenijo in povečanje trgovinske menjave. Zanimajo jih predvsem turizem, gospodarstvo, promet in #UI. Z ministrom @ABZayed sva govorila tudi o sklenitvi treh memorandumov o sodelovanju med 🇸🇮 in 🇦🇪." pic.twitter.com/5N4PkVy0xR — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) June 14, 2024

Ministra tudi o razmerah v Gazi

Ob obisku v Sloveniji sta se pogovarjala tudi o aktualnih mednarodnih temah, predvsem Bližnjem vzhodu in rešitvi izraelsko-palestinskega konflikta.

"Konkretno sva se pogovarjala, kako bi lahko tudi mi pomagali otrokom iz Gaze, za kar so Združeni arabski emirati do zdaj storili ogromno. Govorila sva o tem, kako bi Slovenija skušala preko ZAE pomagati otrokom iz Gaze," je še dodala Fajonova.